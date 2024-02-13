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Объем перевозок на маркетплейсы вырос в два раза за 2023 год

Аналитики ГК «Деловые Линии» пришли к такому выводу, сравнив периоды с января по декабрь 2022 и 2023 гг. Рост обусловлен не только развитием рынка электронной коммерции, но и повышением качества услуг. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии».

«Логистика для маркетплейсов — отдельный сегмент нашей деятельности, который мы постоянно совершенствуем. В том числе расширяем географию доставки и перевозим грузы на склады всех крупных торговых онлайн-площадок страны. Кроме того, в прошлом году улучшили форму расчета и заказа для поставщиков, чтобы оформление доставки занимало всего одну-две минуты. А также запустили новые дополнительные услуги – маркировку коробов и формирование монопалеты», – сказали представители «Деловых Линий».

Представители логистического оператора добавили, что за 2023 г. почти в четыре раза вырос спрос на доставку товаров из Казахстана на распределительные центры маркетплейсов в России. Заметная положительная динамика наблюдается и на белорусском направлении.

Кроме того, в топ грузов для перевозки теперь помимо косметики, одежды, игрушек попадают также спортивный инвентарь, товары для ремонта и уюта, мебель, бассейны, лодки, шины. В список популярных городов-отправителей вошли Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

ГК «Деловые Линии» сотрудничает с более чем с 60 тыс. поставщиков маркетплейсов Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», Lamoda, AliExpress и др. Работают по схемам FBO, FBS, DBS и rFBS.

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ГК «Деловые Линии» основана в 2001 г. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Собственный автопарк насчитывает порядка 9 тыс. машин мировых и российских производителей. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные складские услуги. Сеть терминалов насчитывает 279 подразделений в 209 городах России. Входит в перечень системообразующих организаций страны (Минтранс России).

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