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В России выпустили первый чат-бот для продавцов на маркетплейсах

Система аналитики и продвижения «Анабар» представила свою версию ChatGPT для продавцов маркетплейсов. Нейросеть, получившая название «АнабарGPT», уже в открытом доступе. Протестировать чат-бота можно бесплатно в Telegram. Об этом CNews сообщили представители «Анабара».

Разработчики сервиса обучили искусственный интеллект на более чем 700 материалах аналитиков «Анабара» и официальных документах Wildberries. Инструмент подойдет начинающим и опытным продавцам, маркетологам, аналитикам и тем, кто планирует выход на цифровые платформы.

Петр Марков, СЕО «Анабара»: «Мы строим систему, закрывающую как можно больше потребностей продавцов любого уровня: от новичков до крупных игроков рынка. Чат-бот с «АнабарGPT» — это, по сути, личный помощник, который быстро, бесплатно и в привычном формате диалогового окна отвечает на вопросы о работе и правилах маркетплейсов. В будущем модель сможет обрабатывать запросы о продвижении на Ozon, «Яндекс Маркете» и «Мегамаркете»».

Бот с «АнабарGPT» разбирается не только в общих темах, но и учитывает детали: например, как сформировать поставку товара при конкретных вводных. Побеседовать с умным помощником не получится: нейросеть каждый раз формирует новый ответ и не запоминает историю переписки.

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