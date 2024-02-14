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ИT МСП увеличили свои депозиты на 37% за 2023 год

Исследование банка для бизнеса «Бланк» показало, что за прошлый год предприниматели в сегменте малого и среднего бизнеса увеличили свои вклады на 40%. Наибольший рост продемонстрировали в сегментах ИT (37%), селлеры на маркетплейсах (60%) и логистики (17%). Об этом CNews сообщили представители банка «Бланк».

В 2023 г. рост депозитов пришелся на сентябрь, когда резко выросла ставка Центрального банка, и в декабре, когда предприниматели закрывали годовые заказы и откладывали средства на счёт для использования в начале года. Средний объем депозитов также увеличился на 30% и достиг 4 млн руб. на предпринимателя.

«В 2023 г. удобство депозитных продуктов для предпринимателей играет важную роль. Предприниматели в «Бланке» оставляли деньги на сутки (овернайт), так и на более длительные сроки. И на это есть несколько причин: во-первых, ставки по депозитам — одни из самых высоких среди всех инвестиционных инструментов, во-вторых, выросли доходы в сегментах ИТ и у селлеров, и, в-третьих, у предпринимателей растет уровень финансовой грамотности», — сказал директор по продажам банка для бизнеса «Бланк» Екатерина Борщева.

В 2024 г. также планируется рост популярности депозитных продуктов в сегменте МСБ. Опрос среди 2 тыс. предпринимателей показал, что предприниматели будут сохранять повышенный интерес к депозитам даже несмотря на снижение ключевой ставки от ЦБ (66%).

Основные причины: деньги застрахованы (46%), дополнительный вариант для диверсификации активов (38%) и возможность оплачивать часть расходов компании с процентов от доходов (16%).

Среди причин отсутствия интереса к депозитам при снижении ключевой ставки предприниматели отмечают низкую доходность (69%), необходимость платить налоги (21%) с доходов и лимиты вывода на счёт физического лица (10%).

Методология

Данные получены на основе собственных данных банка по базе из 50 тыс. активных клиентов и на основе данных опроса 2500 владельцев бизнеса (ИП (74%) и ООО (26%)) из 40 регионов России в крупных городах в период с 1 по 30 ноября 2023 г.

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