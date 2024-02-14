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Кабардино-Балкария вошла в топ мест для романтических путешествий по России

Кабардино-Балкария вошла в подборку направлений для романтического путешествия по России. Эксперты сервиса бронирования отелей МТС Travel, входящего в экосистему МТС рассказали, где в Кабардино-Балкарии можно сделать предложение руки и сердца или организовать парную фотосессию. Об этом CNews сообшили представители МТС.

Как отмечают эксперты тревел-сервиса, экопарк «Долина Нарзанов» в Кабардино-Балкарии – удачное место для романтического уик-энда. Здесь можно остановиться в небольшом коттедже, принять нарзанные ванны, открыть для себя все многообразие кавказской кухни, погулять по живописной экотропе.

Чтобы разнообразить отдых, путешественникам рекомендуют посетить Шато-Эркен – замок в средневековом стиле посреди озера, по водной глади которого плавают белые лебеди. Вокруг впечатляющая природа и виноградники, занимающие площадь свыше 1000 гектаров. Кроме того, Шато-Эркен – идеальное место для романтической фотосессии. Также в Шато-Эркене организовывают экскурсии местные гиды. Помимо замка, обычно туристам показывают и другие достопримечательности региона: Чегемские водопады и источники Гедуко. Расположен замок в 25 километрах от Нальчика, в селе Черная Речка.

«Средняя стоимость отелей и других объектов размещения в Нальчике в феврале 2024 г. составляет 4800 руб. за ночь», - сказали аналитики МТС Travel.

Также в подборку направлений для романтического путешествия по России вошли Самарская область, Екатеринбург, а также столичные города Москва и Санкт-Петербург.

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