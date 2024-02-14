«МегаФон»: скорость мобильного интернета в зоопарке Пензы выросла в 5 раз

Абоненты «МегаФона» в зоопарке Пензы теперь могут запускать прямые эфиры с любимыми животными и не переживать о потере сигнала. Инженеры оператора провели работы на сети, в результате которых скорость мобильного интернета выросла до 100 Мбит/с, в том числе в периоды пиковых нагрузок.

Пензенский зоопарк – самый крупный в Поволжье, ежегодно его посещают около 160 тыс. человек – как местные жители, так и туристы из соседних регионов – Саратовской, Ульяновской областей и Мордовии. В нем содержится более трех тысяч животных, среди которых редкие и экзотические виды – амурский тигр, белый медведь, утка-мандаринка. Кроме того, рекреационная зона – единственная в России, в которой живет дрофа – степная птица, занесенная в Красную книгу.

Чтобы посетители зоопарка могли мгновенно делиться впечатлениями, инженеры «МегаФона» построили сетевую инфраструктуру, работающую в высокочастотном диапазоне, который позволяет нарастить скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с и увеличить дальнобойность сигнала. Эти улучшения ожидаемо привели к росту трафика передачи данных. Так, уже в январе и феврале посетители рекреационной зоны прокачали 17 ТБ данных в Сети, что эквивалентно проведению более 1,5 тыс. стримов в формате 4K.

«Качественная мобильная связь – одно из обязательных условий комфортной жизни и отдыха современного мегаполиса. Мы регулярно улучшаем качество покрытия в населённых пунктах, ориентируясь на анализ потребления интернета, рассчитанный при помощи инструментов big data. Так, за последний месяц жители и гости Пензы прокачали в интернете на 27% больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года. А количество цифровых звонков с технологией VoLTE увеличилось на 8%. Новое телеком-оборудование позволяет свободно пользоваться привычными онлайн-сервисами на высокой скорости не только посетителям зоопарка, но и снимает нагрузку с ближайших локаций», – сказал Сергей Гречко, директор «МегаФона» в Пензенской области.

Также посетители зоопарка могут совершать вызовы с помощью технологии VoLTE. Она обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение – горожане и приезжие могут без потери качества сигнала одновременно разговаривать по телефону и изучать информацию в Сети.