Нижегородцы признались, что меняют свои музыкальные предпочтения, когда влюблены

ПАО «МТС», цифровая экосистема, ко Дню святого Валентина изучила музыкальные предпочтения жителей Нижнего Новгорода и проанализировала, какие жанры нижегородцы любят слушать в состоянии влюбленности, какие композиции считают самыми романтичными и как часто партнеры обращают внимание на музыкальные предпочтения друг друга. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным исследования, абсолютно все опрошенные нижегородцы безоговорочно сошлись во мнении, что музыка влияет на отношения и эмоции. Так, 92% респондентов согласны, что прослушивание композиций может отвлечь от переживаний, а 66% уверены, что песни способны облегчить боль и тревогу. 25% опрошенных думают, что музыка может усугубить негативные эмоции и состояния. И только 3% нижегородцев отметили, что их настроение не зависит от треков.

Больше половины жителей столицы Приволжья (59%), когда влюблены, слушают поп-музыку. На втором месте – танцевальные композиции (37%), замыкает тройку предпочтений классическая музыка – ее слушают 18% влюбленных нижегородцев. При этом самыми романтичными они считают мелодии в стиле поп, классики и джаза, а грустить предпочитают под классику, поп, шансон и рок.

Большинство нижегородцев (52%) ответили, что их музыкальные предпочтения меняются, когда они влюблены или вступают в отношения. Почти 67% респондентов слушают музыку совместно с партнером, 31% опрошенных говорили партнеру, что им нравятся музыкальные предпочтения второй половины, хотя испытывали обратное. Обращают внимание на выбор исполнителей при знакомстве 27% нижегородцев. 13% ссорились со второй половиной из-за разных вкусов, а 9% жителей признались, что испытывали стыд за музыкальные предпочтения партнера.

В целом больше половины жителей отметили, что их музыкальные вкусы совпадают с возлюбленными, и лишь 5% опрошенных не знают, что слушает их спутник или спутница жизни. При этом самыми заядлыми слушателями оказались нижегородцы в возрасте 35 лет – 44 года, 84% которых слушают музыку каждый день.

Методология исследования

«МТС Музыкой» было опрошено 2000 респондентов, кто слушает музыку не менее трех раз в неделю, в возрасте от 18 до 44 лет по всей России.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.