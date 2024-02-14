Ostrovok.ru запустил программу лояльности для гуру путешествий

Российский сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru запустил программу лояльности Guru – с ней активные туристы могут сэкономить до 40% при бронировании размещения в России и за рубежом. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Участником программы лояльности становится каждый зарегистрированный на Ostrovok.ru пользователь – первый уровень присваивается всем пользователям автоматически после регистрации. Программа включает в себя четыре уровня со скидками от 10% до 40%. Размер скидки и категории номеров, на которые она распространяется, устанавливают сами владельцы объектов размещения – к программе уже подключились десятки тысяч объектов в России и за рубежом, утверждают в Ostrovok.ru.

Guru-уровень пользователя определяется количеством прожитых бронирований в сервисе: чем их больше, тем выше статус. Особенностью программы является то, что Guru-уровни не имеют срока действия – получив однажды высокий статус, клиенты сохраняют привилегии навсегда. Guru первого уровня открывает пользователям скидки от 10% на бронирование в России и от 5% для зарубежных направлений. Второй уровень предполагает экономию до 15%, получить его можно после второй поездки. Третий уровень доступен после четвертой поездки, на нем туристам будут скидки от объектов в размере до 20%. Максимальный статус – четвертый – присваивается после 12-й поездки и открывает доступ к дисконту до 40%. Бронирование засчитывается в статус участника программы лояльности автоматически через день после выезда клиента из отеля.

Дарья Кочеткова, управляющий директор Ostrovok.ru, сказала: «Программа лояльности Guru работает в тестовом режиме с декабря и за это время успела доказать свою привлекательность: каждое десятое бронирование на Ostrovok.ru в этот период было совершено по Guru-тарифам. Важным преимуществом для пользователей является возможность получить выгоду в моменте – скидка предоставляется сразу при бронировании, то есть туристу не нужно ждать выселения, копить баллы и выбирать, на что их потратить. Программа стала отличным дополнением ко всем возможностям сервиса, среди которых крупнейшее на рынке предложение – 2,5 млн объектов размещения в России и за рубежом, выгодные цены, возможности оплаты при бронировании и при заезде».

Объекты размещения, в которых можно забронировать тарифы со скидкой в рамках программы лояльности, отмечены специальным значком в поисковой выдаче и при поиске по карте.

«Помимо всех преимуществ, которые программа лояльности дает пользователям сервиса, она также дополнительно стимулирует продажи объектов размещения. С помощью Guru отельеры могут увеличивать свой доход, привлекая часто путешествующих гостей. Наши данные за тестовый период показали, что отели с заведенными Guru-тарифами получают больше внимания со стороны туристов: так, каждое пятое бронирование, совершенное с начала запуска программы лояльности, приходится на отели, которые их предлагают», – отметила Дарья Кочеткова.

Всем зарегистрированным пользователям сервиса уже присвоен Guru-уровень. Проверить текущий статус можно, авторизовавшись в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении сервиса.

Кроме того, если пользователь имеет высокий статус в программах лояльности других сервисов бронирования, авиакомпаний или отелей, он может повысить свой Guru-статус, обратившись в службу поддержки Ostrovok.ru и предоставив соответствующее подтверждение.

В будущем программа продолжит свое развитие, и помимо скидок на бронирования пользователи смогут получать от отелей дополнительные бонусы: например, бесплатный трансфер, завтрак или спа-процедуры в подарок и прочие услуги, предусмотренные объектом размещения.