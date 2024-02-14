Ozon объявляет предварительные операционные результаты за 2023 год: оборот превысил 1,7 трлн рублей, скорректированная EBITDA положительная

Ozon Holdings PLC объявляет неаудированные предварительные операционные результаты за год, закончившийся 31 декабря 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Ключевые финансовые и операционные результаты за 2023 г.

Оборот от продаж (GMV), вкл. услуги, увеличился приблизительно на 110% год к году, что превышает прогноз компании по росту на 90–100% за 2023 г. GMV, вкл. услуги превысил 1,7 трлн руб. за счет значительного увеличения количества заказов и роста среднего чека.

Количество заказов увеличилось более чем вдвое год к году и превысило 950 млн за счет увеличения частоты заказов на одного активного пользователя и значительного роста нашей клиентской базы. Число активных пользователей нашей платформы достигло 46 млн по состоянию на 31 декабря 2023 г. В 2023 г. каждый покупатель в среднем делал более 20 заказов в год на нашей платформе.

Скорректированная ЕВIТDА за 2023 г. была положительной, что соответствует прогнозам компании. Положительная скорректированная ЕВIТDА была достигнута за счет оптимизации расходов, эффекта операционного рычага и растущей монетизации дополнительных услуг. На фоне высоких темпов роста оборота, чистый денежный поток от операционной деятельности превысил 80,0 млрд руб. в 2023 г.

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2023 г. составили 169,8 млрд руб. по сравнению с 92,7 млрд руб. на 30 сентября 2023 г.

Продажи по модели маркетплейса остаются ключевым фактором роста нашего бизнеса, что позволяет продавцам предлагать нашим клиентам широкий выбор товаров и выгодные цены. Доля GMV нашего маркетплейса в суммарном GMV, вкл. услуги, составила 83%.

В 2023 г. компания расширила логистическую инфраструктуру на 1,2 млн кв. м., до 2,5 млн кв. м. Количество пунктов выдачи выросло почти в три раза по сравнению с прошлым годом и превысило 45 тыс. пунктов по состоянию на 31 декабря 2023 г.

Оговорка об ограничении ответственности

Настоящий пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера, которые отражают текущие взгляды Ozon Holdings PLC в отношении будущих событий и финансовых показателей. Любые заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе и не имеющие отношения к историческим событиям, являются заявлениями прогнозного характера.

Такие заявления прогнозного характера основаны на текущих ожиданиях менеджмента. Однако менеджмент не может предсказать все риски, а также оценить влияние всех факторов на бизнес или степень, в которой любой фактор или сочетание факторов могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, которые можно сделать. Такие заявления не являются ни обязательствами, ни гарантиями, а связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностями, а также другими важными факторами и обстоятельствами, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения Ozon будут существенно отличаться от ожиданий, прямо выраженных или подразумеваемых в заявлениях прогнозного характера, включая условия на соответствующих рынках капитала, негативные глобальные экономические условия, продолжающийся геополитический кризис, а также санкции и ответные правительственные меры, принятые в различных юрисдикциях, в которых компания ведет деятельность, и иные негативные изменения в бизнесе Ozon или неблагоприятные законодательные или регуляторные изменения. В результате чего компания предостерегает не полагаться на заявления прогнозного характера и распространяет данное предостережение на все такие заявления прогнозного характера.

В результате настоящих и иных важных факторов фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любых заявлениях прогнозного характера, содержащихся в настоящем пресс-релизе. Любые такие заявления прогнозного характера представляют собой оценки менеджмента на дату настоящего пресс-релиза. Несмотря на то, что Ozon может обновить в будущем настоящие заявления прогнозного характера, Ozon отказывается от любых обязательств по обновлению таких заявлений, даже если в результате последующих событий его прогнозы изменятся. Не стоит полагаться на настоящие заявления прогнозного характера как на представляющие прогнозы Ozon на любую дату, следующую за датой настоящего пресс-релиза.

Данный пресс-релиз включает скорректированную EBITDA, показатель, не представленный в соответствии с МСФО. Эта финансовая метрика не является показателем финансовых результатов или ликвидности в соответствии с МСФО и может не содержать параметры, которые являются существенными для понимания и оценки наших финансовых результатов. Следовательно, этот показатель не должен рассматриваться отдельно или в качестве альтернативы убытку за отчетный период или другим показателям рентабельности, ликвидности или результатов деятельности в соответствии с МСФО. Следует принимать во внимание, что представление компанией этого показателя может быть несопоставимо с аналогично названными показателями, используемыми другими компаниями, которые могут определяться и рассчитываться по-другому.

В настоящем пресс-релизе содержится информация за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 г. и 31 декабря 2022 г., а также информация за три месяца, закончившихся 30 сентября 2023 г. Информация за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 г., содержит предварительные оценки, она не была проверена либо рассмотрена аудиторами Компании. Предварительные оценки, представленные в настоящем пресс-релизе, основаны на внутренней управленческой отчетности компании, основанной на доступной на данный момент информации. Предварительные оценки могут быть пересмотрены, когда компания подготовит консолидированную финансовую отчетность и раскрытия информации в связи с годовым отчетом по состоянию на год, закончившийся 31 декабря 2023 г. Данные предварительные оценки не должны рассматриваться как замена консолидированной финансовой отчетности компании или другой информации, которая будет изложена в ее годовом отчете за 2023 г.

Товарные знаки, используемые в настоящем пресс-релизе, являются собственностью их владельцев и используются только в справочных целях. Такое использование не должно толковаться как одобрение продуктов или услуг компании.

Ключевые операционные показатели и использование показателей, не являющихся финансовыми показателями по МСФО.

Некоторые разделы данного пресс-релиза содержат ключевые операционные показатели, такие как оборот от продаж, включая выручку от услуг («GMV, вкл. услуги»), доля онлайн-маркетплейса в процентах от GMV, вкл. услуги, («Доля Маркетплейса в процентах от GMV, вкл. услуги»), количество заказов и количество активных покупателей и активных продавцов.

Эти показатели были определены следующим образом.

GMV, включая услуги (оборот от продаж, включая выручку от услуг) — это общая стоимость заказов, обработанных через нашу платформу, а также доход от услуг, предоставляемых нашим покупателям, продавцам и прочим клиентам, таких как доставка, реклама и другие услуги. GMV, вкл. услуги, включает в себя налог на добавленную стоимость, за вычетом скидок, возвратов и аннулирований. GMV, вкл. услуги, не является выручкой. GMV, вкл. услуги, не включает в себя комиссионные за билеты и бронирование номеров в гостиницах, прочую выручку от оказания услуг или стоимость соответствующих обработанных заказов.

Количество заказов — это общее количество заказов, доставленных за определенный период, за вычетом возвратов и аннулирований.

Количество активных покупателей — это количество уникальных покупателей, которые разместили хотя бы один заказ на нашей платформе в течение 12-месячного периода, предшествующего соответствующей дате, за вычетом возвратов и аннулирований.

Доля маркетплейса в процентах от GMV, вкл. услуги — это общая стоимость заказов, обработанных через маркетплейс Ozon, включая налог на добавленную стоимость, за вычетом скидок, возвратов и аннулирований, разделенная на GMV, вкл. услуги, в определенный период. Доля Маркетплейса в процентах от GMV, вкл. услуги, включает только стоимость товаров, обработанных через платформу Ozon, и не включает доход от услуг.

Отчетность предоставлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»), утвержденными Советом по Международным стандартам финансовой отчетности («СМСФО»). Консолидированная финансовая отчетность составлена в российских рублях.

В некоторых разделах данного пресс-релиза используется финансовый показатель скоррект. EBITDA, не представленный в соответствии с МСФО и определяемый следующим образом.

Показатель скорректированной EBITDA — финансовый показатель, не представленный в соответствии с МСФО, который мы рассчитываем, как убыток за период до учета дохода/(расхода) по налогу на прибыль, неоперационных доходов/(расходов), расходов на амортизацию и расходов на вознаграждения, основанные на акциях, расчеты по которым производятся долевыми инструментами, а также убытков, связанных с пожаром. Скоррект. EBITDA раскрывается здесь и далее в этом пресс-релизе, чтобы предоставить инвесторам дополнительную информацию о результатах нашей деятельности.

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Ozon — мультикатегорийная платформа электронной коммерции, осуществляющая деятельность в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Узбекистане, Китае и Турции. Инфраструктура фулфилмента и доставки компании позволяет нам обеспечить быструю и удобную доставку заказов в рамках курьерской службы, пунктов выдачи и постаматов. Логистическая сеть и быстро развивающаяся платформа маркетплейса помогают предпринимателям продавать свою продукцию на территории 11 часовых поясов и предлагать покупателям широкий ассортимент товаров в различных категориях продукции. Ozon стремится расширять свои дополнительные сервисы, такие как финтех, и прочие вертикали (например, Ozon Fresh — онлайн-сервис по доставке продуктов питания).