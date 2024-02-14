CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

Влюбленные петербуржцы чаще слушают поп и классику, а ностальгируют под рок

ПАО «МТС», цифровая экосистема, ко Дню святого Валентина изучила музыкальные предпочтения жителей Петербурга и проанализировала, какие жанры они любят слушать, когда влюблены, ностальгируют или находятся в ссоре. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Большинство петербуржцев (95%) считают, что музыка влияет на отношение к окружающему миру и эмоции. 84% респондентов признались, что композиции могут отвлечь от переживаний, а 66% уверены, что песни способны облегчить боль и тревогу. Меньше половины опрошенных (40%) думают, что музыка усугубляет негативные эмоции и состояния. Только 4% жителей Петербурга отметили, что их настроение не зависит от треков.

По данным исследования, больше половины петербуржцев слушают поп, когда влюблены. На втором месте — классическая музыка (33%), замыкают тройку танцевальные композиции (24%). Чуть меньше четверти молодых людей предпочитают джаз во время влюбленности, а 14% слушают рок. Эти же жанры в Северной столице назвали самыми романтичными.

45% респондентов рассказали, что поменяли музыкальные предпочтения, вступив в отношения. В то же время только четверть петербуржцев обращает внимания на любимые жанры и исполнителей при выборе партнера. Больше половины жителей отметили, что их музыкальные вкусы совпадают с возлюбленными. 2% опрошенных не знают, что слушает их спутник или спутница жизни.

В моменты грусти молодые люди и девушки в Петербурге предпочитают включать поп (45%), рок (34%), классику (33%) и шансон (28%). У 8% респондентов рэп вызывает сильные эмоции и желание ностальгировать. Под эти же музыкальные направления петербуржцы справляются с негативом и переживают ссору со второй половинкой.

Авторы исследования добавляют, что жители Петербурга уделяют большое внимание музыке. Так, 68% опрошенных слушают ее каждый день, и всего 15% жителей проводит время под композиции 3-4 раза в неделю.

Методология исследования

«МТС Музыкой» было опрошено 2 тыс. респондентов, кто слушает музыку не менее 3 раз в неделю, в возрасте от 18 до 44 лет по всей России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта

Игорь Лейпи, Softline: Объем поставок российских операционных систем в ближайшие годы увеличится как минимум вдвое

Основатель «Марвела» и Fplus открыл компанию для создания межсетевых экранов

Виктор Андрианкин, IТQ Group: Крупные игроки делят 40% рынка заказной разработки

Adidas закрывает доступ к фирменному приложению. Будут уничтожены все данные о тренировках российских пользователей

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще