«Инфобез со вкусом», выпуск №4: готовим идеальный СУП и эффективный коллектив

Сегодня на YouTube и в социальных сетях компании «Газинформсервис» вышел новый выпуск шоу об информационной безопасности и кулинарии — «Инфобез со вкусом». В честь 20-летия «Газинформсервиса» гостем проекта стала Анна Прабарщук, руководитель службы управления персоналом компании.

В юбилейном эпизоде самого необычного медиа-проекта в сфере кибербезопасности вы узнаете о том, как управлять персоналом в новых реалиях и «приготовить» эффективный коллектив в крупном бизнесе, а также сможете получить уникальный рецепт классических русских щей.

Главный посыл четвертого выпуска шоу — не забывать о традициях на кухне, так же важно, как и поддерживать вечные ценности в коллективе, будь это небольшой стартап, или крупная компания.

Также, в ходе 4-го выпуска шоу, Анна Прабарщук расскажет, какими личностными качествами нужно обладать ИБ-шнику, угрожает ли ИИ профессиям, связанным с ИT, а также как сейчас работодатели выходят из ситуации с жестким дефицитом кадров на рынке.

Следите за анонсами следующих выпусков шоу в социальных сетях компании «Газинформсервис».

Ведущий шоу, руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин:

«Наш творческий коллектив хотел подготовить особенный выпуск к юбилею — рассказать чуть больше о компании, чем могут знать наши клиенты, партнеры и даже сотрудники. Несмотря на то, что значительная часть шоу посвящена внутренней кухне «Газинформсервиса», также успели поговорить и о многих темах интересных широкой общественности.

Гость шоу, Анна Прабарщук, руководитель службы управления персоналом компании «Газинформсервис»:

«В этот раз выпуск «Инфобеза со вкусом» вышел достаточно необычным, для нас это был эксперимент. Но, уверена, что тема людей в информационной безопасности является одной из ключевых и актуальной для всех компаний, работающих в нашей сфере, поэтому важно об этом говорить. И формы такого обсуждения могут быть самыми разными, что мы и подтвердили данным выпуском».

Посмотреть 4-й выпуск шоу об информационной безопасности и кулинарии можно здесь.