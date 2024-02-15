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«Календарь Mail.ru» интегрировался с сервисом «МедТочка»

В сервисе «ПроДокторов» и личном кабинете пациента «МедТочка» стала доступна возможность создать автоматическое уведомление о предстоящем визите к врачу в «Календаре Mail.ru». При онлайн-записи в медицинский центр пользователь сможет создать напоминание в личном кабинете «МедТочки».

После выбора врача в сервисе «ПроДокторов» пользователь сможет оформить запись в своем личном кабинете и создать автоматическое напоминание в «Календаре» на день визита. Это поможет не пропустить прием и заблаговременно к нему подготовиться.

В личном кабинете пациента также доступны: электронная медкарта с результатами анализов и исследований, подробности визита, возможность переноса или отмены записи, полезные уведомления и прочее.

«Мы продолжаем развивать наш «Календарь» и расширять его возможности. Нам важно создавать и развивать удобный инструмент для планирования времени, в том числе заботы о здоровье. Благодаря нашей совместной работе с сервисом «МедТочка» пользователю станет проще выбирать специалистов, записываться на прием и не пропускать свою запись», — сказал Сергей Зеленов, руководитель продуктового направления «Почта Mail.ru».

«Чтобы пользователю приложения было удобно получать напоминания о запланированных приемах, «МедТочка» интегрировалась с «Календарем Mail.ru». Мы уверены, что такой тандем позволит сделать заботу о здоровье простой и комфортной для каждого пациента», — сказала Полина Людомирова, менеджер продукта «МедТочка».

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