Компания «Синимекс» стала партнером Yandex Cloud

Компания «Синимекс» и Yandex Cloud подписали соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества компания «Синимекс» будет реализовывать проекты для клиентов на базе сервисов Yandex Cloud и предоставлять полноценную поддержку инфраструктуры заказчика. Об этом CNews сообщили представители «Синимекс».

Yandex Cloud предлагает различные сценарии специализации для партнеров, включая Infrastructure & DevOps, ML&AI, Data Platform и Business Tools. Компания «Синимекс» планирует развивать свой опыт в области искусственного интеллекта и инженерии данных, используя сервисы Yandex Cloud и собственные наработки. Среди инструментов — Yandex DataSphere и Yandex Data Proc, которые позволяют создавать и автоматизировать модели машинного обучения с высокой скоростью.

«Большие данные и искусственный интеллект уже давно являются неотъемлемой частью современных бизнес-процессов. Использование облачных сервисов, таких как Yandex DataSphere, позволяет нам быстрее проверять гипотезы и разрабатывать модели машинного обучения для клиентов. Поскольку это среда полного цикла, мы можем в кратчайшие сроки развернуть несколько ML-решений и оценить, какие из них наиболее эффективные. Мы видим в этом большой потенциал, особенно для клиентов из финансового сектора, т.к. скорость анализа больших объемов данных — один из ключевых факторов для них. В свою очередь это повышает гибкость нашей компании как интегратора ИТ-решений», — сказал Максим Жаров, менеджер по работе с клиентами компании «Синимекс».

«В партнерской экосистеме Yandex Cloud более 600 компаний, которые помогают решать самые разные задачи заказчиков: от разработки комплексного программного обеспечения, в том числе с применением машинного обучения, до организации корпоративных и аналитических хранилищ данных. Вместе с партнерами мы помогаем заказчикам повышать доходность, улучшать качество клиентского обслуживания и оптимизировать бизнес-процессы», — сказала Мария Аниканова, директор департамента по работе с партнерами Yandex Cloud.