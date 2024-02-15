«МегаФон» разогнал мобильный интернет для миллиона омичей

Более 1 млн жителей Омской области получили новое качество сотовой связи после того, как «МегаФон» реализовал масштабную программу рефарминга в регионе. Она позволила нарастить емкость сети и увеличить скорости мобильного интернета. Технические работы проводились на более чем 200 базовых станциях, расположенных в столице региона – Омске и пригороде, где проживает около 61% всех жителей области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшение качества связи почувствовали абоненты в жилых микрорайонах, бизнес‑центрах, медицинских и образовательных учреждениях, парках и любимых местах прогулок горожан, а также на спортивных объектах. Теперь омичи могут пользоваться любыми цифровыми сервисами на более комфортных скоростях и с совершенным качеством сети – слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, проходить дистанционное обучение в любом удобном месте, обмениваться файлами за несколько секунд, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, и др.

Рефарминг, или перевод частот из сетей 2G и 3G в современный стандарт LTE, – эффективное техническое решение для наращивания емкости сети в условиях сильных нагрузок. Он дает возможность освободить дополнительные ресурсы, которые раньше не использовались, и в сжатые сроки увеличить скорость передачи данных, где это необходимо.

«МегаФон постоянно отслеживает нагрузку на инфраструктуру, используя технологии больших данных, чтобы не только оценить текущую ситуацию, но и спрогнозировать увеличение мобильной активности. Модернизация базовых станций, которую мы провели, позволила сохранить качество голосовой связи на высоком уровне. Рефарминг также расширил зону обслуживания технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом», — сказал директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.

Сейчас на Омск и пригород приходится почти 63% от объема всего онлайн-трафика в регионе. В 2023 г. жители областного центра прокачали на 87% больше интернет-данных, чем в 2022 г. Кроме того, абоненты совершили в 2,2 раза больше вызовов с использованием технологии VoLTE, чем звонков в стандарте 2G. За год они проговорили более 14,1 млн часов, не покидая сети четвертого поколения.

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«МегаФон» – всероссийский оператор. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.