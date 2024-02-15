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ТТК провела модернизацию сетей в Забайкальском крае

Федеральный оператор связи компания ТТК провела модернизацию технической инфраструктуры в Забайкальском крае. Это позволило повысить надежность и стабильность работы сети в Чите, Краснокаменске и Борзе.

Реализованный план модернизации позволил обновить узлы концентрации трафика в перечисленных населенных пунктах, и в несколько раз увеличить пропускную способность до некоторых узлов агрегации. Всего смонтировано и приобретено несколько десятков агрегационных коммутаторов, а также проведено строительство нескольких километров ВОЛС в Чите.

«Мы понимаем, насколько для наших абонентов важны качество и непрерывность доступа в интернет. От этого зависят и возможность смотреть видеоконтент, и сетевые игры, требующие быстрого соединения, и удаленная работа, которая уже прочно вошла в нашу жизнь. Проведенные работы повысили надежность сервисов для абонентов ТТК», –сказал директор макрорегиона Сибирь компании «ТТК-Связь» Артем Базылев.

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