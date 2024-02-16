Мобильный интернет ускорился на берегу байкальского залива Провал

Жители и гости бурятского села Оймур, расположенного на берегу Байкала, смогут по достоинству оценить новую скорость мобильного интернета «МегаФона». После строительства нового телеком-оборудования в населенном пункте, она достигает 108 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый телеком-объект работает в низких и средних частотных диапазонах. Первый имеет радиус охвата до 35 км, что позволяет обеспечить необходимую территорию покрытия и стабильную передачу сигнала, также он лучше проникает внутрь зданий и проходит через другие препятствия. Среднечастотный диапазон увеличивает скорость передачи данных и позволяет одновременно находится онлайн большему количеству активных пользователей.

Село Оймур находится на берегу Байкала в Кабанском районе Бурятии. От столицы республики – Улан-Удэ ехать на автомобиле 150 км. В населенном пункте постоянно проживают более 1300 человек. В основном, они занимаются подсобным хозяйством. В селе есть библиотека, детский сад, школа и больница, а также гостевые дома для туристов.

«Понимая, что популярность Байкала растет с каждым годом, мы последовательно модернизируем телеком-объекты и улучшаем покрытие сотовой сети в туристических местах. Оймур стал двадцать третьей по счету локацией на берегу самого глубокого озера в мире, где мы обеспечили надежную связь 4G. Ранее этот населенный пункт обслуживала другая базовая станция, расположенная в 5 км от села. Сигнал был не такой сильный и устойчивый, как сейчас, что влияло и на скорость передачи данных, и на емкость сети, и на качество сотовой связи в целом. Теперь наши абоненты не ограничены в своих цифровых возможностях и желаниях», — сказала директор «МегаФона» в Бурятии Олеся Степанова.

Абонентам доступны мобильный интернет третьего и четвертого поколения, а голосовая связь – не только в стандарте 2G, но и с помощью современной технологии VoLTE, зона обслуживания которой расширилась благодаря строительству дополнительной инфраструктуры в селе. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

Скорость передачи данных до 108 Мбит/с позволит местным жителям и туристам в Оймуре еще с большим комфортом звонить по видеосвязи родным и близким, смотреть потоковое видео в самом высоком разрешении, слушать онлайн музыку, работать удаленно, пользоваться современными цифровыми сервисами и образовательными платформами. Скачивание или загрузка «тяжелого» контента займет считанные минуты, а блогерам-визитерам станет намного проще вести прямые эфиры в соцсетях и записывать сторис.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.