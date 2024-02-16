CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Пользователи «ВКонтакте» смогут больше узнать о ментальном здоровье и защите от рисков в интернете — соцсеть запустила Центр цифрового комфорта

«ВКонтакте» представила Центр цифрового комфорта. В проекте собраны советы по доверительному общению в сети для взрослых и детей, полезные материалы по поддержке психологического здоровья и тематические новости соцсети. Запуск стал частью стратегии «ВКонтакте» по обеспечению комфортного цифрового пространства для пользователей. Об этом CNews сообщили представители VK.

В Центре цифрового комфорта пользователям доступны рекомендации о том, как вести себя в сложных ситуациях, с которыми можно столкнуться в сети, нормы и принципы «ВКонтакте» по формированию комфортной цифровой среды. Среди материалов центра — советы, как реагировать на кибербуллинг и справляться с ним, как выстраивать доверительные отношения с детьми и говорить с ними об онлайн-безопасности, как распознать злоумышленников в сети и другие рекомендации.

Проект состоит из пяти разделов: «Рекомендации детям», «Рекомендации родителям», «Противодействие вражде и травле», «Противодействие злоумышленникам» и «Цифровой комфорт». Над рекомендациями работала команда социальной сети и эксперты благотворительного фонда «Шалаш». Его сотрудники помогают детям, родителям и учителям справляться с проявлениями агрессии и трудностями поведения.

Иван Корнеев, директор по модерационной политике и взаимодействию с пользователями «ВКонтакте»: «Запуск центра стал важным этапом в развитии нашей стратегии по формированию доверительной онлайн-среды. В нем мы будем делиться с пользователями образовательными материалами о том, как избегать онлайн-рисков. Кроме рекомендаций, мы регулярно работаем над продуктовыми обновлениями и инструментами, чтобы помочь аудитории гибко настраивать цифровое пространство под свои предпочтения».

Саша Суворова, директор по маркетингу благотворительного фонда «Шалаш»: «Социальные сети и цифровые платформы играют важную роль в жизни современных детей и подростков. Задача взрослых — научить детей правильно ими пользоваться, следовать правилам безопасности и анализировать информацию. Появление таких проектов, как Центр цифрового комфорта, очень важно для создания доброжелательной и безопасной среды для общения в интернете. Мы рады поддержать инициативу «ВКонтакте» и продолжим делиться советами в дальнейшем».

Центр цифрового комфорта будет регулярно пополняться новыми материалами, экспертными статьями и релевантными новостями.

Ранее «ВКонтакте» представила нейросеть, которая автоматически распознает негативные высказывания в комментариях и скрывает их в отдельном блоке. Для того чтобы помочь пользователям оградиться от нежелательного внимания, соцсеть разработала специальный режим «Личное пространство». «ВКонтакте» также запустила фильтр нецензурных выражений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Четвертаков, Prof IT, — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах

В России заработал «Tinder для ИТ-шников»

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Выручка «СКБ Контур» выросла на четверть за счет основных продуктов и безжалостного закрытия убыточных направлений

Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков

Путин разрешил продать Ozon

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Показать еще

Наука

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще