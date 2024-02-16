Россияне в 3 раза чаще стали бронировать санатории

В этом году количество бронирований санаториев увеличилось в 3 раза по сравнению с 2023 г., при этом самыми быстрорастущими стали оздоровительные курорты Сибири. К такому выводу пришли эксперты «Яндекс Путешествий» после анализа данных по бронированиям санаториев на период с 1 февраля по 31 марта 2023 и 2024 гг. Об этом CNews сообщили представители Яндекса.

Россияне все больше ценят возможность провести отпуск не только для отдыха, но и для улучшения своего физического и психического состояния. Санатории предлагают широкий спектр медицинских услуг, специализированные диеты, возможности для занятий спортом и физическими упражнениями, что делает их привлекательным выбором для отдыхающих, которые решили поправить здоровье.

Эксперты сервиса определили, какие макрорегионы в России являются самыми популярными в этом году для оздоровительного туризма — ими стали Южный федеральный округ (средняя цена за ночь в местном отеле — 7 тыс. руб.), Центральный федеральный округ (10 тыс. руб.) и Северо-Кавказский федеральный округ (10 тыс. руб.).

При этом ТОП-5 самых быстрорастущих макрорегионов за февраль-март 2023 и 2024 гг. выглядит следующим образом: Сибирский федеральный округ — прирост год к году составил 467% (рост больше чем в 5,5 раз); Приволжский федеральный округ — 433% (рост больше чем в 5 раз); Уральский федеральный округ — 433% (рост больше чем в 5 раз); Южный федеральный округ — 253% (рост в 3,5 раза); Северо-Кавказский федеральный округ — 147% (рост в 2,5 раз).

Эксперты также проанализировали санаторные бронирования по регионам. В ТОП-5 регионов по росту количества бронирований в феврале-марте 2023 и 2024 гг. вошли: Республика Татарстан — прирост год к году составил 400% (рост в 5 раз); Тюменская область — 333% (рост больше чем в 4 раза); Краснодарский край — 263% (рост больше чем в 3,5 раза); Республика Марий Эл — 200% (рост в 3 раза); Ставропольский край — 148% (рост в 2,5 раза).

Одним из главных преимуществ городских санаториев является их расположение. Это делает их легко доступными для туристов, не требуя длительных поездок или переездов в отдаленные районы. Как отмечают эксперты, это одна из основных причин роста популярности санаториев в городах.

Самое большое увеличение количества бронирований год к году показали эти курортные направления: Железноводск, Ставропольский край — прирост количества бронирований составил 500% (рост в 6 раз); Анапа, Краснодарский край — 367% (рост почти в 5 раз); Аксаково, Московская область — 367% (рост почти в 5 раз); Тюмень, Тюменская область — 300% (рост в 4 раза); Сочи, Краснодарский край — 256% (рост в 3,5 раза); Петрово, Московская область — 217% (рост больше чем в 3 раза); Выборг, Ленинградская область — 200% (рост в 3 раза); Кисловодск, Ставропольский край — 137% (рост почти в 2,5 раза); Теберда, Карачаево-Черкесская Республика — 100% (рост в 2 раза); Белокуриха, Алтайский край — 100% (рост в 2 раза).

Наряду с этим список самых популярных направлений для оздоровительного туризма в исследуемом периоде в 2024 г. выглядит по-другому: Сочи, Краснодарский край — средняя цена за ночь в местном санатории составляет 7 тыс. руб.; Кисловодск, Ставропольский край — 1 тыс. руб.; Москва — 10 тыс. руб.; Петрово, Московская область — 11 тыс. руб.; Ольгинка, Краснодарский край — 8 тыс. руб.; Анапа, Краснодарский край — 9 тыс. руб.; Аксаково, Московская область — 10 тыс. руб.; Промышленновский район, Кемеровская область — 8 тыс. руб.; Тюмень, Тюменская область — 14 тыс. руб.; Кострома, Костромская область — 7 тыс. руб.

Среди ключевых причин роста популярности отдыха в санаториях аналитики сервиса считают желание подготовиться к летнему сезону с помощью оздоровительных программ и фитнеса, поиск альтернативы пляжному туризму, возможность провести отпуск или выходные недалеко от дома, и отсутствие необходимости акклиматизации.

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