Выручка «СКБ Контур» по итогам 2023 г. выросла до 32,6 млрд рублей

Консолидированная выручка компании «СКБ Контур», под брендом «Контур» разрабатывающей экосистему для бизнеса, в 2023 г. увеличилась на 23,6% и составила 32,6 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Количество пользователей в 2023 г. превысило 2,5 млн: сервисы «СКБ Контур» использует каждый третий бизнес в стране.

Через сервисы электронного документооборота компании в прошлом году прошло 1,6 млрд электронных документов — на 26% больше, чем годом ранее. Продолжился тренд на распространение кадрового ЭДО: в 2023 г. объем созданных электронных документов в сервисе «Контур.КЭДО» вырос в 10 раз.

За 2023 г. пользователи сервисов ЭДО от «Контура» подписали и отправили более 123 млн документов с машиночитаемой доверенностью (МЧД), что позволило компании продемонстрировать лидерские позиции на рынке. Также компания стала лидером по выдаче МЧД в России: по данным реестра ФНС, в конце 2023 г. ее пользователи выпустили более 195 тыс. электронных доверенностей.

«СКБ Контур» развивает международный ЭДО — цифровое взаимодействие бизнеса с иностранными партнерами. Благодаря поправке, позволяющей признавать иностранные электронные подписи на территории России в отсутствие межправительственного соглашения, «СКБ Контур» отказался от дублирования документов на бумаге при работе с клиентами в рамках пилота с оператором из Китая — компанией SHECA. Потенциальные пользователи систем МЭДО в России — до 100 тыс. компаний.

Удостоверяющий центр «СКБ Контур» в 2023 г. выпустил 1,105 млн сертификатов квалифицированной электронной подписи и открыл представительства для физлиц-резидентов за границей: в Таиланде, Грузии, Израиле, Аргентине и Италии.

За 2023 г. через сервис «Контур.Экстерн» в различные контролирующие органы отправлено 170 млн электронных документов. Крупному бизнесу в 2023 г. предложили новое решение — «Контур.Налоговый» мониторинг, сервис для раскрытия показателей отчетности и взаимодействия с ФНС через интеграцию с АИС «Налог-3».

Прирост выручки направления информационной безопасности в 2023 г. составил 28% и оказался на 15% выше рынка информационной безопасности в абсолютных цифрах прироста. Драйверами роста стали фокусировка на крупных корпоративных клиентах и расширение продуктового предложения.

Число пользователей сервиса видеосвязи «Контур.Толк» достигло 500 тыс. Согласно прогнозу аналитиков компании, в будущем «Контур.Толк» может занять 20% доли рынка онлайн-коммуникаций в России. В 2024 г. в сервис будут интегрированы собственный мессенджер и доски для совместной работы. В «Контур.Толке» используются технологии искусственного интеллекта: текстовая расшифровка встречи, шумоподавление и обработка видео.

Технологии искусственного интеллекта в «СКБ Контур» используются как в коммерческих продуктах, так и для оптимизации внутренних процессов. Среди них — развитие технологий компьютерного зрения для проверки документов в Удостоверяющем центре, использование LLM (больших языковых моделей): речевая аналитика, умные чат-боты.

В 2023 г. «СКБ Контур» завершил сделку по приобретению ПАО «Банк Екатеринбург», начатую в 2022 г. и провел ребрендинг финансовой организации, получившей новое название — «Контур.Банк».

В 2023 г. «СКБ Контур» приобрел долю в компании Moneyplace, предоставляющей набор сервисов и услуг для успешных продаж на маркетплейсах. Сделка стала первым шагом для «СКБ Контур» в развитии комплекса продуктов для сегмента селлеров.

В 2023 г. компания увеличила штат сотрудников до 11 тыс. человек. На сегодняшний день 24% специалистов компании — джуны, 59% — мидлы, 17% — старшие грейды senior и lead. В течение года наблюдался повышенный интерес соискателей к работе в «СКБ Контур»: при том же количестве вакансий рекрутеры компании получили почти на 45 тыс. откликов больше. Кроме того, в 2023 г. зафиксирован рекордный конкурс на стажировку в Управление разработки — 186 человек на место.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Прошедший год стал важной вехой для «СКБ Контур». Мы отметили 35-летие компании и всей ИТ-отрасли на Урале, в честь чего выпустили уникальную книгу «35. ИТ-история», посвященную достижениям индустрии и ее создателям. Однако юбилейный год запомнится нам не только красивой датой. Он ознаменован важными событиями и ростом бизнес-метрик, отражающих эффективность нашей работы. В этом году мы заметно улучшили финансовые показатели и провели сделки, которые окажут непосредственное влияние на развитие компании. «СКБ Контур» нарастил штат сотрудников, закрепил принципы клиентоцентричности, участвовал в ключевых деловых мероприятиях, расширил партнерство в сфере образования в рамках совместных проектов с УрФУ, где состоялся первый выпуск направления ФИИТ и договорившись о сотрудничестве с университетом ИТМО. Также обозначены новые амбициозные задачи для развития экосистемы и укрепления лидерских позиций на рынке, которые предстоит решить в 2024 г.».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются более 2,5 млн компаний в России и за рубежом.