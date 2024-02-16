«Яблоко» против андроида: пользователи iOS получают в три раза больше лайков в дейтинг-сервисе

Согласно внутренним данным дейтинг-сервиса «Мамба»*, пользователи на iOS вне зависимости от пола всегда получают в три раза больше лайков, чем пользователь того же возраста и пола на Android. Если смотреть разбивку по полу, то женщина на iOS получает в 2,5 раза больше лайков, а мужчина — в 1,5 раза. «Яблочники» также на 38% чаще лайкают «своих». Наибольшее количество взаимных лайков получают мужчины на iOS. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Мамба».

Мужчины в одном и том же возрасте ставят одинаковое количество лайков вне зависимости от операционной системы, но наиболее активные в дейтинге — «яблочники» в возрасте от 30 до 40 лет. При с девушками на Android проще познакомиться: они на 15% чаще отвечают потенциальным избранникам, чем владелицы IOS в переписке и больше лайкают. Наибольшее количество «матчей» у женщин на Android возрасте от 25 до 30 лет.

А вот женщины на iOS, как оказалось, максимально избирательны и привередливы: они ставят на 40% меньше лайков, чем девушки на Android. Наименьшее количество лайков ставят девушки в возрасте 18-25, которые пользуются премиальными моделями iOS.

При этом пользователи iOS более уверены в общении — они на 25% чаще начинают диалог первыми. Женщины на iOS пишут первыми мужчине на 40% чаще, чем женщины на Android. Можно сделать предположение, что они более феминизированы и уверены в себе из-за цены устройства и социального статуса. Также «яблочницы» более многословны — они отправляют на 27% больше сообщений, чем пользовательницы Android.

Что интересно, женщины с устройствами Apple дарят мужчинам одинаковое количество подарков в любом возрасте, в то время как пользовательницы Android начинают активно что-то отправлять за деньги мужчинам, находясь в возрасте от 30 до 40 лет. А вот больше всего подарков получают все же пользовательницы на iOS — практически на 40%, даже несмотря на то, что мужчина по ту сторону экрана не знает, какой смартфон или устройство у его собеседницы.

PR-директор дейтинг-сервиса «Мамба» Наталья Красильникова: Мы проанализировали одинаковое количество пользователей на обеих платформах и выяснили, что владельцы iOS и Android имеют различную психологию знакомства. Количество внимания от противоположного пола, избирательность, активность переписки у владельцев «яблока» и владельцев Android — абсолютно разные. Это может быть связано не только с качеством фотографий, которые делает устройство, но и с другими социальными особенностями, которые, в том числе, зависят и от цены самого устройства».

*Для анализа взято одинаковое количество пользователей Android и iOS, которые пользовались «Мамбой» в 2023 г. География исследования — Россия, выборка профайлов 2 млн.