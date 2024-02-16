«Яндекс 360» предупредил о приближении пика активности почтовых спамеров/об активизации спамеров в электронной почте

Андрей Иванов, директор по информационной безопасности «Яндекс 360»: «Аналитики «Яндекс 360» изучили деятельность почтовых спамеров и выделили несколько периодов их повышенной активности. Ближайший всплеск продуктивности мошенников, чьи электронные вредоносные письма или спам блокируют наши почтовые сервера, начнется в середине февраля. В целом, активнее всего спамеры становятся ближе к весенним праздникам, в период осенних распродаж и к Новому году. А вот в начале года и конце лета – небольшое затишье. Относительно тихими с точки зрения активности спамеров можно назвать январь и первую половину февраля и начало бизнес-сезона (конец августа и сентябрь)».

«Наша антиспам-система анализирует ежедневно более 260 млн входящих писем с помощью сложных алгоритмов и машинного обучения. В результате почти 56 млн подозрительных сообщений отправляет в спам или вовсе блокирует их. По данным наших аналитиков, обычно в первой половине года спамеры предпочитают слать так называемый «деликатный спам», чаще всего не несущий угрозы. Это может быть ненавязчивая реклама или информационные письма, попадающие в папку «Спам», – отметил Андрей Иванов.

Яндекс 360 » предупредил о приближении пика активности почтовых спамеров/об активизации спамеров в электронной почте

Во второй половине года, особенно во время начала летних каникул, осенних распродаж и к Новому году спамеры начинают отправлять более «прямолинейный» или массовый спам, которые по различным признакам мы блокируем. Такие письма уже могут нести прямую угрозу для пользователя, так как они могут содержать вредоносный вирус, призыв перейти по ссылке и оставить свои персональные данные, которые мошенники пытаются выманить в своих корыстных целях, и многое другое. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«По нашим подсчетам за 2023 г., чаще всего мы блокируем письма с PDF-вложением, в которых может быть вредоносная ссылка (около 1,5 млрд). Популярными видами спама также стали предложения пройти обучение (582 млн), письма с розыгрышами, обещания призов и предложениями попытать удачу (475 млн), спуфинг-атаки, замаскированные под письма от известного магазина или компании (462 млн), а также письма с якобы предложениями работы (324 млн)», – подытожил Андрей Иванов.