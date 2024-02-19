«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила онлайн-сервис страхования ответственности грузоперевозчика

Новый сервис страхования ответственности, актуальный для перевозчиков, дополняет уже имеющуюся на «Бирже ATI.SU» услугу страхования грузов. Сервис позволяет выбрать оптимальное предложение от страховых компаний, оплатить и оформить полис максимально быстро, полностью в режиме онлайн. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Полис страхования ответственности позволяет компенсировать финансовые потери грузоперевозчика, связанные с любым потенциальным ущербом в отношении имущества третьих лиц. Страховой случай наступает, к примеру, если перевозимый водителем груз был утрачен или поврежден в результате ДТП, разрушения транспортной инфраструктуры (провал дорожного полотна и т. п.) и других инцидентов.

Приобретение такого полиса является добровольным для транспортной компании как дополнительный инструмент сокращения рисков. Также наличие страховки может входить в перечень обязательных требований заказчика.

Сервис страхования от ATI.SU позволяет быстро оформить полис. Чтобы его получить, достаточно в режиме онлайн рассчитать тариф с помощью встроенного калькулятора, выбрать страховую компанию из перечня предложений, заполнить необходимые данные о фирме и машинах и оплатить полис. Не надо ждать, пока менеджер обработает заявку – ответ появляется автоматически в личном кабинете пользователя ATI.SU. Бонусом для пользователей Биржи станет кешбэк в виде внутренней виртуальной валюты – атисов, которые можно тратить на другие сервисы ATI.SU.

В дальнейшем «Биржа грузоперевозок ATI.SU» планирует расширить витрину предложений, увеличив количество подключенных к сервису страховых компаний, а также запустить аналогичную услугу по страхованию ответственности для экспедиторов.

«Страхование грузов на ATI.SU стало востребованной услугой: по нашей статистике, более 83% грузоотправителей, которые один раз застраховали груз через сервис «Биржи», возвращаются к нему снова. Уверен, что новый сервис станет столь же популярным – ведь рынок страхования ответственности в России растет, а перевозчикам так же важна высокая скорость одобрения полиса и удобный способ его получения. В целом эта услуга – очередной шаг к достижению нашей приоритетной цели – автоматизации всех этапов грузоперевозки и вовлечения в единый цифровой контур всех участников рынка: грузоотправителей, перевозчиков, экспедиторов, непосредственно водителей, логистов и т. д.», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на «Бирже» размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находятся более 100 тыс. свободных (попутных) машин.