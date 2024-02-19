«Кинопоиск» стал первым российским онлайн-кинотеатром, представленным в Apple Vision Pro

Apple запустила «пространственный компьютер» Vision Pro — очки дополненной реальности, которые разрабатывали более десяти лет. С этим устройством можно интегрировать цифровое пространство в реальный мир, открывая доступ к рабочим и развлекательным сервисам. Среди приложений, доступных на Apple Vision Pro, есть «Кинопоиск».

Видеосервис «Яндекса» стал единственным российским онлайн-кинотеатром, который доступен в App Store на Apple Vision Pro. «Кинопоиском» можно пользоваться в очках AVP: доступны медиа, энциклопедия фильмов и сериалов, просмотр контента в HDR и разрешении 4К, а также функция загрузки на устройство, чтобы просмотр можно было продолжить оффлайн. Об этом CNews сообщили представители «Кинопоиска».

«Зачем нужны Vision Pro прямо сейчас? Чтобы смотреть кино! Чтобы закрепиться в умах людей, Apple Vision Pro нужно было научиться выполнять безупречно хотя бы один сценарий. Для некоторых блогеров это возможность в один щелчок пальцев получить гигантский внешний 4K-монитор для Macbook. Для меня это виртуальный домашний кинотеатр. Шлем дает лучшее от двух миров — и гигантское изображение, и HDR, и 3D, никак не влияющий на яркость. В то же время встроенные динамики так убедительно воспроизводят бинауральный звук, что иллюзия присутствия в кинотеатре становится полной», — отметил шеф-редактор технокоммуникаций «Яндекса» Вадим Елистратов в своем обзоре на Apple Vision Pro.

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«Кинопоиск» — российский онлайн-кинотеатр и российское медиа о кино, доступное на максимальном количестве платформ и операционных систем, в том числе на Android, iOS и visionOS, на которой работает «пространственный компьютер» Apple. На зрительские оценки фильмов и сериалов на «Кинопоиске» уже 20 лет ориентируется вся российская медиаиндустрия. Аудитория онлайн-кинотеатра превышает 11 млн смотрящих подписчиков. Фильмы и сериалы, а также спорт, музыка, редакционный видеоконтент и музыкальные клипы доступны по подписке «Яндекс Плюс».