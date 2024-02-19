Сбербанк: в 2023 г. средний чек в интернет-магазинах оказался выше, чем в рознице

Эксперты «СберАналитики» изучили расходы россиян в офлайн- и онлайн-магазинах в 2023 г. Оборот онлайн-покупок вырос на 19% и достиг 12% от общего объема товарооборота в России. При этом офлайн-торговля за прошлый год выросла на 13%. Средний чек в электронной коммерции почти вдвое превысил средний чек в традиционной рознице: 1184 руб. против 628 руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка: «Исследование показало, что в прошлом году средний чек в онлайн-торговле оказался выше, чем в офлайн-магазинах во всех индустриях. Наиболее высока эта разница в таких отраслях, как товары для дома, одежда и обувь, косметика. Например, в онлайн-торговле средний чек на товары для дома составил 4934 руб., а офлайн — лишь 1015 руб. Для одежды и обуви — 5731 руб. против 2593 руб. в пользу онлайн-магазинов, в косметике — 3695 руб. против 1086 руб.».

В целом на первом месте по объему среднемесячных трат в потребительской корзине россиян идут расходы на продукты (41%). Также в топ-5 вошли личный транспорт (10%), коммунальные услуги (8%), общепит (7%) и товары для дома (6%).

При этом в городах-миллионниках средний чек на некоторые популярные товары снизился по сравнению с 2022 г. Так, на компьютеры и бытовую технику покупатели стали тратить в среднем на 6% меньше — средний чек в этой отрасли составил 5411 руб. Такое же снижение наблюдается и в товарах для детей (1497 руб.). На 3% снизился средний чек на одежду и обувь (3522 руб.).

Исследование проводилось на основе данных аналитического продукта «Сенсус» в 2022–2023 гг. Эксперты учитывали динамику розничного рынка (торговые онлайн- и офлайн-точки) по ключевым бизнес-показателям в динамике.

Исследования «СберАналитики» строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 108,2 млн покупателей и 6 млн юрлиц. Используются данные из более чем 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учетом их отраслевой и региональной специфики. Высокую точность при широком покрытии обеспечивает применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации (№№ 2766156, 2766548, 2767465, 2770568, 2771000, 2022667422) и моделей машинного обучения.

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