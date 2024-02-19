Вышло крупное обновление TenChat — теперь в соцсети можно привлечь инвестиции и создавать публичные «Альянсы»

Разработчики российской деловой социальной сети TenChat выпустили новую версию приложения. В маркестпейсе добавился раздел «Инвестиции», в котором пользователи могут публиковать объявления со своими стартапами и бизнес-проектами для привлечения финансирования, а также появились лента доходов и «Альянсы». Об этом CNews сообщили представители TenChat.

Чтобы опубликовать свой стартап или бизнес-проект для привлечения финансирования, пользователю нужно указать общую и минимальную сумму инвестиций, вид инвестирования, ожидаемую доходность, а также рассказать о его преимуществах и команде. Также поиск финансирования можно ускорить, если активировать бонус за рекомендацию проекта. В свою очередь, пользователи TenChat могут посоветовать потенциальному инвестору проект и получить деньги за рекомендацию, если тот инвестирует в него.

«Альянсы» — это каналы, к которым пользователи могут присоединиться для достижения общих целей и формирования нового окружения в карьере, бизнесе и жизни. Они бывают частные, а также публичные, которые можно найти в глобальном поиске. Пригласить в «Альянс» новых участников можно из своего окружения внутри TenChat, с помощью ссылки и QR-кода.

Помимо этого, опубликованные инвест-проекты и вакансии на маркетспейсе теперь попадают в ленту доходов. Пользователи могут создать персональную подборку объявлений, настроив нужные параметры под себя, чтобы найти работу мечты или проект, в который готовы инвестировать. Помимо этого, в ленте доходов можно зарабатывать на рекомендациях, посоветовать инвестора для проекта или сотрудника на вакансию.

Новые функции доступны в последней версии приложения, для корректного использования необходимо проверить обновление.

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TenChat — российская деловая социальная сеть для нетворкинга, которая появилась в 2021 г. Помогает расширять круг профессиональных знакомств для поиска новых точек роста в карьере и бизнесе. В TenChat есть бесплатный ChatGPT и сервисы для поиска клиентов или сотрудников, аналитика всех компаний РФ, автоподбор госзакупок, торги и продажа государственных объектов. За эффективное расширение деловых контактов отвечает нейросеть «Бизнес.Тиндер», а за быстрый поиск сотрудников и работы платформа TenHunter. Сейчас площадкой пользуются более 2,7 млн людей. Ядро аудитории составляют пользователи 20-45 лет — предприниматели, топ-менеджеры, маркетологи, юристы, дизайнеры. TenChat — рекомендованная Минцифры России соцсеть в рамках импортозамещения. Социальная площадка, допущенная к использованию государственными служащими. В июне 2022 г. включена в Реестр российского программного обеспечения.