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Петербург — в топе городов по популярности eSIM

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске продаж eSIM в мессенджере Telegram. Петербург — в топе городов, где наиболее востребована технология виртуальных SIM-карт. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Как подчеркивают аналитики экосистемы, чаще всего виртуальные SIM-карты приобретают молодые люди в возрасте 24-35 лет (27%) и подростки (22%). Большинство пользователей eSIM — мужчины (70%). В пятерку городов с наибольшим спросом на технологию входят Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Саратов.

Для петербуржцев, которые интересуются технологиями, экосистема запустила продажу eSIM через Telegram-bot. Перед выбором пользователь должен убедиться, что его устройство поддерживает виртуальную SIM, затем выбрать подходящий тариф и номер телефона.

«По данным нашей экосистемы, 56% россиян в Telegram уже пользуются чат-ботами, потому что это удобно, быстро, а с технологической точки зрения еще и безопасно. Мессенджер позволяет комфортно взаимодействовать с пользователем, не привязываясь к интернет-сессиям, а значит, снижается уровень уязвимости к мошенничеству. Петербуржцы традиционно проявляют сильный интерес к цифровым новинкам, и виртуальная SIM не стала исключением, Северная столица — в пятерке городов, где популярна эта технология. От приобретения eSIM до выхода на связь проходят считанные минуты, и это значительно упрощает жизнь в мегаполисе, особенно когда мы все чем-то заняты, спешим на работу, учебу», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

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