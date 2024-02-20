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Решения «Тангл» будут доступны в браузере

Российский разработчик BIM-решений «Тангл» начал перевод программных решений в веб-версию. Это нововведение позволит максимально реализовать потенциал облачных сервисов компании, а также предоставит бизнес-пользователям возможность сократить затраты на внедрение и использование инструментов технологии информационного моделирования. Об этом CNews сообщили представители «Тангл».

«Перевод на веб-версии всех наших решений – достаточно длительный проект, стартовавший задолго до того, как мы начали о нем публично говорить. Первым в линейке стал веб-сервис для хранения, просмотра и проверки на коллизии BIM-моделей Tangl space, релиз которого состоялся в августе прошлого года. Однако это было новое решение, которое изначально создавалось для работы через браузер. Следующим стал Tangl value – более чем за год работы над проектом нам пришлось реализовать много механик и функций в десктопных приложениях и все это перенести на веб. Работа была сложной и насыщенной, а результат – впечатляющим. В планах – перевод в веб Tangl control, затем – Tangl system», - сказал Андрей Белькевич, генеральный директор компании «Тангл».

Для перехода на веб-версии было несколько предпосылок. Исходная реализация решений в виде тонкого клиента требовала обязательной установки приложений на компьютер пользователя, работающий на ОС Windows. Это ограничивало возможность работы с продуктами «Тангл» тех компаний, которые выбирали оборудование на других операционных системах. В последние годы в силу изменения ИТ-рынка возникли проблемы с доступностью программного обеспечения и оборудования, многие организации стали мигрировать на отечественные операционные системы – это стало дополнительным фактором для принятия руководством компании «Тангл» решения о трансформации программных продуктов.

Еще одна причина заключается в том, что предыдущие версии решений требовали регулярных обновлений и переустановки, что могло создавать трудности для пользователей в крупных корпорациях, где к этому процессу обязательно подключаются отделы информационной безопасности. Браузерная версия устраняет эту сложность – необходимость в установке обновлений отпадет.

Выбор в пользу Tangl value для первоочередной миграции в веб был обусловлен тем, что во всех продуктах «Тангл» есть схожий или даже идентичный функционал, реализовав который для одного продукта, можно будет достаточно просто интегрировать его в другой. Большая часть функционала Tangl value используется в других продуктах, поэтому и было логично запустить именно этот сервис в разработку первым.

Браузерная версия дает возможность предприятиям использовать устройства с любой операционной системой, в том числе – с отечественными на базе Linux. Совместимость с наиболее распространенными ОС подтверждена тестами. Таким образом, организации получают независимость от зарубежных решений. Возможность использовать веб-версию особенно актуальна для представителей госсегмента, так как импортозамещение и обеспечение информационной безопасности для них – приоритетные задачи в соответствии с требованиями регулятора.

Кроме того, при разработке веб-приложения было уделено много внимания совершенствованию дизайна и улучшению пользовательского опыта на основе обратной связи пользователей. Благодаря этому для конечного пользователя работа в веб версии также даст ряд преимуществ. В их числе – более быстрый отклик и скорость работы, возможность делиться ссылками на аналитику, модели и позиции справочников с коллегами из той же компании. Также снизится зависимость от сотрудников ИТ-департаментов: так как обновления не требуются, не нужно будет привлекать системных администраторов и отдел информационной безопасности. И для конечных пользователей, и для компании плюсом станет и то, что сотрудники будут всегда работать в актуальной версии продукта.

«В процессе доработки решения мы, с одной стороны, хотели, чтобы пользователям десктопного приложения при переходе на веб не пришлось переучиваться или изучать что-то новое. Поэтому мы постарались сохранить все то же самое, что есть в десктоп-версии. С другой стороны, мы переосмыслили многие моменты в деталях, повысили удобство некоторых инструментов, в том числе – ориентируясь на ряд функций, которые появятся в будущем. Таким образом, в веб-интерфейсе уже появились функции, которых в десктопной версии нет», - отметил Алексей Лобанов, технический директор компании «Тангл».

Переход на веб-версию Tangl value будет постепенным: поддержка десктопных приложений будет продолжена как минимум в течение первого полугодия 2024 г., поэтому те, кто предпочитает пользоваться привычным решением, могут продолжать это делать. Если же эти пользователи захотят перейти на использование веб-версии, то они легко смогут это сделать через личный кабинет платформы Tangl, используя свою учетную запись. При этом никаких дополнительных действий не потребуется.

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Компания «Тангл» – российский разработчик программного обеспечения. Штаб-квартира организации находится в Екатеринбурге. Компания является участником Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Компания с 2020 г. развивает собственную облачную систему для работы с BIM-данными. Платформа Tangl входит в реестр отечественного ПО.

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