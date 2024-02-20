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«Телфин» запустил локализованную версию софтфона и доработал его функциональность

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» обновил расширение программного телефона для Google Chrome для его соответствия требованиям системы расширений Chrome Manifest V3. Теперь софтфон доступен не только в русской, но и английской версии, кроме этого добавились новые возможности для приема и обработки звонков, изменился дизайн интерфейса ПО.

Проанализировав рост спроса на приложение со стороны иностранных пользователей, «Телфин» локализовал программный телефон и представил его англоязычную версию. По умолчанию ПО работает на русском языке, при этом переключить приложение на английский язык может бесплатно любой пользователь.

Для удобства работы с контактами, их классификации и поиска были добавлены новые возможности. Ведется датированная история всех коммуникаций с возможностью написать сообщение клиенту непосредственно из расширения. Также пользователям больше не надо обновлять номер телефона для отправки SMS, теперь он автоматически подтягивается при включении ПО на разных устройствах.

Обновленные возможности сервиса уже доступны текущим пользователям. Для нового подключения достаточно скачать бесплатное расширение программного телефона «Телфин» в маркетплейсе Google Chrome.

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