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В Сибирской Швейцарии улучшилось покрытие сотовой связи

Еще больше отдыхающих на горнолыжном курорте Гладенькая в Хакасии могут пользоваться мобильным интернетом на комфортных скоростях. «МегаФон» модернизировал телеком-оборудование на территории загородного комплекса, в результате чего повысились надежность и качество LTE-сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За счет активации дополнительного слоя LTE, работающего в среднем частотном диапазоне, оператор увеличил емкость сети, что позволяет одновременно находиться онлайн большему количеству интернет-пользователей. Кроме того, улучшилось проникновение сигнала и стабильность скорости передачи данных даже в часы наибольшей загрузки.

Мобильный интернет на максимальной скорости до 65 Мбит/с позволит абонентам общаться по видеосвязи даже со склона горы, вести прямые эфиры и стримы, слушать онлайн музыку во время спуска, а по вечерам смотреть фильмы в высоком разрешении, загружать «тяжелый» фото-, видеоконтент в соцсети и делиться своими спортивными победами с друзьями.

Горнолыжный курорт «Гладенькая» расположен в Бейском районе Республики Хакасия, в местности, которую называют Сибирской Швейцарией. Это одно из немногочисленных мест в России, адаптированных для проведения крупных соревнований по горнолыжным дисциплинам. Зимой здесь катаются на сноубордах и горных лыжах, тюбингах и коньках. Летом отдыхающие приезжают сюда за чистым воздухом, красивыми пейзажами, пешими и велосипедными прогулками.

Ежегодно эко-курорт посещают тысячи туристов и спортсменов со всей России. По данным «МегаФона», кроме местных жителей и соседей из Тувы и Красноярского края, отдых на Гладенькой выбирают жители Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Иркутской и Ленинградской областей. Также на склонах курорта «засветились» жители Дагестана, Якутии, Сочи, Сахалина и других дальневосточных и южных регионов России.

«Как показал анализ мобильной активности на этом курорте, зимой наши абоненты прокачали почти в два раза больше гигабайт, чем за аналогичный период прошлого года. Растет количество туристов, а вместе с ними увеличивается интернет-трафик и нагрузка на сеть. Понимая, как важен мобильный интернет и голосовая связь, особенно на отдыхе, мы решили действовать на опережение. Модернизация базовой станции и увеличение скорости мобильного интернета позволили сохранить комфорт, к которому привыкли наши клиенты», — сказала Светлана Симаткина, директор «МегаФона» в Хакасии.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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