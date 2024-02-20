Жители Прикамья теперь могут покупать eSIM через Telegram

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске продаж eSIM в мессенджере Telegram. Жители Пермского края теперь смогут выбрать не только тариф, но и красивый номер. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Приобрести eSIM можно в боте Telegram. Перед выбором пользователь должен убедиться, что его устройство поддерживает технологию, затем выбрать подходящий тариф и номер телефона. После подтверждения личности через МТС ID он сможет активировать eSIM на своем гаджете с помощью QR-кода.

По данным Big Data МТС, чаще всего eSIM покупают молодые люди в возрасте 24-35 лет, на них приходится 27% продаж, а также подростки (22%). 70% пользователей виртуальных SIM-карт – мужчины. 58% устройств, в которых используется eSIM, - это гаджеты Apple (самый популярный смартфон с eSIM – iPhone 11), 16% - это терминалы оплаты, устройства Samsung на третьем месте.

«Мы продолжаем искать и предлагать нашим клиентам новые услуги, которые с максимальным комфортом могут закрыть любые потребности. Так, сегодня через чат-бот в Telegram можно получить номер без похода в магазин и доставки. Популярность мессенджера растёт с каждым днём. Клиенты используют его не только как способ для общения, но и как инструмент для покупок, бизнеса, поиска новостей и т.д.» - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.