«Авито Работа»: самые высокооплачиваемые специалисты февраля 2024 года

По данным платформы «Авито Работа», самыми высокооплачиваемыми специалистами февраля 2024 г. стали фрезеровщики, стоматологи, брокеры по недвижимости, аналитики и горные мастера. Средние предлагаемые зарплаты этих сотрудников находятся в диапазоне 103 —152 тыс. руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Фрезеровщик

В феврале 2024 г. спрос работодателей на фрезеровщиков увеличился в 3,4 раза год к году (+235%). Средние предлагаемые зарплаты выросли практически вдвое (+99%) и достигли отметки в 152,09 тыс. руб. в месяц. В Калужской области опытному фрезеровщику готовы платить 180 — 230 тыс. руб. в зависимости от графика: полного или вахтового. Специалисту предоставляют полный социальный пакет, униформу и инструменты. Также компания готова оплатить проживание и компенсировать дорожные издержки иногороднему специалисту. Работнику предстоит проводить черновую и чистовую обработку изделий сложных конфигураций.

Горный мастер

В феврале текущего года число вакансий для горных мастеров увеличилось в 2,2 раза (+123%) по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. Средние зарплатные предложения для специалистов выросли на 41% и составили 138 116 рублей. В Московской области кандидату с опытом от трех лет готовы платить 50 — 150 тыс. руб. Помимо высокой оплаты, работодатель предлагает официальное трудоустройство, перспективы карьерного роста и возможность бесплатного проживания.

Стоматолог

В феврале 2024 г. востребованность стоматологов увеличилась на 19% год к году, а зарплатные предложения выросли на 25% и составили в среднем 136,3 тыс. руб. В Тюменской области врачу с опытом от пяти лет частная стоматологическая клиника предлагает доход от 300 000 рублей в месяц при неполной занятости. Работнику предстоит проведение клинических приемов, оказание квалифицированной медицинской помощи по терапевтической стоматологии и планирование работ по имплантации.

Брокер по недвижимости

Спрос работодателей на брокеров по недвижимости увеличился в 2,4 раза (+139%) год к году, а зарплатные предложения для них подняли на 12% по сравнению с февралем прошлого года. Теперь брокерам предлагают в среднем 128,2 тыс. руб. В Краснодарском крае начинающему специалисту готовы не только платить 150 — 375 тыс. руб., но и предоставить внутрикорпоративное обучение. В список обязанностей брокера входит прием входящих звонков от клиентов, качественный подбор предложений, показ объектов недвижимости и полное сопровождение всех циклов сделки.

Аналитик

В феврале 2024 г. число вакансий для аналитиков стало в 3,1 раза больше (+208%), чем в том же месяце в прошлом году. Средние предлагаемые зарплаты выросли вдвое (+104%) и достигли 103,1 тыс. руб. В Удмуртской Республике ищут аналитика 1С с опытом от трех лет. Специалисту готовы платить от 200 тыс. руб. в месяц. Сотруднику предстоит настраивать бизнес-процессы компании, осуществлять консультации коллег и заказчиков по методологическим вопросам, а также участвовать в интервью с клиентами для формирования функциональных требований и технических заданий.

«При анализе данных платформы мы видим, что работодатели предлагают высокий доход и достойные условия труда для квалифицированных специалистов в разных регионах страны. В условиях дефицита кадров и высокой конкуренции за кадры работодатели по всей стране стремятся повысить зарплатные предложения, предоставить бонусы и льготы для соискателей», — сказал Дмитрий Пучков, директор по развитию «Авито Работы».

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«Авито Работа» — это платформа, предоставляющая возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на Авито, и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. Инструменты Авито облегчают работу с большим количеством вакансий и откликов кандидатов. За январь 2024 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,5 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,9 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В раздел «Работа» заходит 33,5% посетителей сайта «Авито», или примерно 17,6 млн человек в месяц по всей стране.