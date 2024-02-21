«Авито Услуги»: почти каждый второй россиянин планирует изучать иностранный язык в 2024 году

Все больше россиян учат иностранные языки: «Авито Услуги» фиксируют рост спроса на репетиторов по языкам с 2020 г., а в 2024 г. он продолжился. «Авито Услуги» опросили 10 тыс. респондентов по всей России и выяснили, что 44% россиян планируют начать учить хотя бы один иностранный язык в 2024 г. Традиционно английский язык — самый популярный: почти каждый третий (29%) респондент планирует его изучать в 2024 г. На втором месте — китайский язык (7%). В российский топ также вошли французский и немецкий (4% на каждый), итальянский и испанский (по 3% респондентов) и японский (2%) языки. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Аналитики «Авито Услуг» рассказали, какие именно языки интересуют россиян и зачем они хотят их изучать.

Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» на «Авито Услугах»: «Рынок преподавания и изучения иностранных языков в России очень живой. За последний месяц интерес россиян к иностранным языкам вырос в полтора раза (+54%), а число объявлений преподавателей на платформе выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По нашим данным, треть опрошенных останавливается на конкретном репетиторе только спустя несколько занятий, когда замечает прогресс. При выборе специалиста на «Авито Услугах» мы советуем обращать внимание на отзывы клиентов, выбирать только тех, у кого позитивные отзывы, а также интересоваться сертификатами о профессиональной подготовке».

Зачем россияне учат языки

68% респондентов хотят учить иностранный язык для личного развития, 38% — для путешествий, 19% — для общения с иностранцами, 18% — для работы, всего 9% — для учебы. Среди респондентов, которые изучают языки для путешествий, больше всего зумеров 18-24 лет (44%) и представителей старшего поколения — старше 65 лет (40%).

Как ищут репетиторов

38% опрошенных планируют изучать выбранный язык на онлайн-курсах, а 63% — самостоятельно через приложения. Очные групповые занятия предпочитает только пятая часть (21%) опрошенных. 32% респондентов выбирают конкретного репетитора только спустя несколько занятий, когда чувствуют свой прогресс.

Рынок репетиторов по европейским языкам. Репетиторы по английскому языку остаются самыми востребованными специалистами в сфере. Спрос на них продолжает расти — в январе 2024 г. их искали на 10% чаще, чем годом ранее.

В то же время спрос на китайский язык составил 15% год к году. Активнее всего спрос на изучение китайского вырос в Новосибирске (+221%), Ростове-на-Дону (+215%) и Хабаровске (+171%).

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«Авито Услугах» – площадка для получения заказов на услуги через интернет. На платформе представлено более 2,9 млн объявлений в самых разных категориях услуг — от строительных бригад и транспортных компаний до бьюти-мастеров, бухгалтеров и специалистов по

«Авито» — онлайн-платформа для коммерции. С помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито Доставка», которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 125 млн, годовая аудитория — более 80 млн клиентов. Каждую секунду на «Авито» совершается более восьми сделок, ежедневно пользователи добавляют более 900 тыс. новых объявлений.