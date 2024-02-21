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«Детский мир» запустил доставку «по клику»

«Детский мир» запустил услугу курьерской доставки онлайн-заказов «по клику».

В октябре 2023 г. «Детский мир» запустил услугу «доставка по клику» в пилотном режиме для всех пользователей мобильного приложения во всех регионах и городах присутствия сети.

Услуга доступна для онлайн-заказов, оформленных через мобильное приложение «Детского мира» для самовывоза из магазина и имеющих статус «готов к выдаче». При переходе на страницу заказа и нажатии кнопки «доставка курьером», покупатель может получить свой заказ домой в любой удобный временной интервал или в течение двух часов в зоне доставки. Об этом CNews сообщили представители «Детского мира».

На сегодняшний день «доставка по клику» осуществляется из более чем 950 магазинов сети по всей России. С момента запуска услугой воспользовались уже более 18 тыс. покупателей.

В ближайшее время услуга «доставка по клику» станет доступна и для пользователей веб-версии.

«"Детский мир" интенсивно развивает форматы получения онлайн-заказов по всей стране. Для нас важно, чтобы заказы нашим покупателям были доставлены максимально быстро. В современном городском ритме все больше покупателей выбирают онлайн-шопинг. Только за 2023 г. "Детский мир" доставил более 40 млн интернет-заказов, что на 17% больше показателей прошлого года. Рекордно выросла доля заказов, оформленных самовывозом из магазина. Для наших покупателей это формат очень удобен, так как все магазины сети расположены в шаговой доступности, в том числе и в отдаленных регионах. Но если вдруг у покупателя изменились планы и получить заказ самостоятельно из магазина не получается, теперь в "Детском мире" есть возможность получить заказ домой «по клику». Мы уверены, что новая услуга позволит нашим покупателям не только получать все необходимое для семей с детьми, но делать это с комфортом и без лишних временных трат», - сказала Наталья Рычкова, PR-директор ГК «Детский мир».

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Группа компаний «Детский мир» — мультивертикальный цифровой ритейлер. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «Детмир мини», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». По состоянию на 30 июня 2022 г. группа включает 1123 магазинов, расположенных в 442 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии. Торговая площадь магазинов – 981 тыс. кв. м.

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