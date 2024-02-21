К зимнему туристическому сезону МТС запустила цифровой гид для гостей Бурятии

Цифровая экосистема МТС к началу активного зимнего сезона запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Бурятии. Помощник для путешественников разработан сервисом бронирования отелей МТС Travel и подскажет, что обязательно стоит посмотреть в регионе, где остановиться и какие местные блюда попробовать. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам, приезжающим в Республику любым видом транспорта, в приветственном SMS-сообщении от МТС Travel. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровой онлайн-гид поможет туристам сориентироваться в Бурятии, расскажет о популярных заливах побережья Байкала, Тункинском национальном парке, Баргузинской долине, полуострове «Святой нос» и других природных достопримечательностях Республики. С помощью бесплатного онлайн-путеводителя, гости региона также узнают, как появилась долина вулканов – хи гол, какие тайны хранит этнографический музей народов Забайкалья, где встретиться с шаманами и где познакомиться с байкальскими нерпами. Путешественникам также будет предложено прогуляться по историческим местам в Улан-Удэ и, конечно, попробовать колоритную местную кухню — буузы, боова, суп шулэн в аутентичных кафе и ресторанах.

«Бурятия с каждым годом становится привлекательнее для туристов – только за прошлый год турпоток в Республику вырос на 24%. Культура Бурятии имеет богатую историю и трепетно хранит традиции и обычаи, а природные достопримечательности и аутентичная кухня никого не оставят равнодушным. И главной точкой притяжения является, конечно, озеро Байкал. Сейчас в период зимнего сезона наш цифровой онлайн-гид станет для гостей отличным способом познакомиться с регионом и за считанные минуты сориентироваться, где отдохнуть, поесть, какие достопримечательности посмотреть, в каком отеле остановиться. А для того, чтобы наши абоненты могли делиться впечатлениями и использовать все привычные цифровые сервисы, мы регулярно улучшаем качество связи в популярных туристических местах города и на Байкале», — сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

Онлайн-гид также бесплатно доступен абонентам всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Бурятии, материалами об истории, традициях и культуре Республики.

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МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.