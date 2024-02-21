Как электронные услуги на портале mos.ru помогают родителям заботиться о 1,8 млн маленьких москвичей

Миллионы горожан доверяют порталу mos.ru решение повседневных вопросов и важных житейских ситуаций: здесь представлено более 420 электронных сервисов, воспользоваться которыми можно в любое удобное время с любого устройства. Цифровые инструменты столицы позволяют быстро и легко получить услугу онлайн, а свободное время потратить на более важные дела: занятия спортом, отдых в кругу семьи и близких, решение рабочих задач и многое другое. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

Пользователи портала добавили в свои личные кабинеты сведения о почти 1,8 млн москвичей в возрасте от 0 до 18 лет. Добавление в личный кабинет данных о детях открывает для родителей дополнительные возможности: с помощью mos.ru они могут прикрепить ребенка к поликлинике, получить доступ к его электронной медицинской карте с широким набором сведений о состоянии здоровья, записать в детский сад и первый класс, оплачивать горячее питание в школе, узнавать об оценках, посещаемости, домашнем задании и расписании занятий, а также многое другое. Столичный Департамент информационных технологий напомнил о полезных сервисах, которые помогают сделать жизнь столичных детей и их родителей еще комфортнее и интереснее.

В Москве в период ожидания малыша и вплоть до достижения ребенком трехлетнего возраста (а для некоторых категорий детей — до совершеннолетия) предусмотрено получение бесплатных продуктов питания на молочных кухнях. Заявление на получение молока, творога, фруктового пюре и других продуктов можно подать на портале mos.ru. А с помощью еще одного сервиса молодые родители могут выбрать или изменить дату, время и удобный пункт выдачи продуктов.

После выписки из роддома маме и малышу необходимы медицинский уход и поддержка. В этом помогает цифровая платформа столичного здравоохранения. Все детские поликлиники столицы используют электронные медкарты. Это избавляет врачей от бумажной рутины и дает им возможность уделить больше внимания приему и обследованию детей. А у родителей всегда под рукой история болезни ребенка в цифровом виде, включая протоколы осмотров, результаты исследований, сведения о вакцинации и другие медицинские данные.

Электронные сервисы пригодятся для прикрепления к профильным клиникам, прохождения обследования, получения справки по болезни и многого другого. Так, на портале mos.ru можно онлайн прикрепить ребенка к районной и стоматологической поликлиникам, записаться к врачу или при необходимости перенести прием.

Если малыш заболел и пропустил детский сад или школу, не нужно идти в поликлинику за бумажной справкой, — в Москве форма 095/у уже несколько лет оформляется в электронном виде и автоматически передается в образовательное учреждение. Также учителя могут видеть в электронном журнале «Московской электронной школы» информацию о периоде освобождения ребенка от занятий, в том числе от физкультуры.

Зарегистрированные в столице малыши до 7 лет могут посещать дошкольные городские учреждения — детские сады, кружки и спортивные секции. Подать заявление на запись ребенка в детский сад или перевести можно также на портале mos.ru Для этого потребуется заполнить необходимую информацию о ребенке и предоставить сведения об одном из родителей. Подать заявку можно в три учреждения, при этом приоритетным будет считаться выбранное первым.

Родители выпускников детских садов могут воспользоваться онлайн-услугой и выбрать подходящую школу — в 2024 г. с помощью сервиса записи в первый класс можно подать заявление о приеме в выбранную школу в период с 1 апреля до 5 сентября. Записать, перевести в другой класс или школу в течение всего года можно с помощью сервиса «Запись во все классы».

А электронный сервис записи в кружки, дома творчества и спортивные секции позволит сэкономить родителям и детям время и силы: с помощью удобных фильтров можно подобрать подходящие варианты в зависимости от возраста, района, направления занятий, а также посмотреть предложения в конкретном учреждении. Здесь можно записаться на подготовительные курсы к школе, в танцевальную студию, на курсы по программированию и робототехнике и многое другое. Услуга учитывает уровень подготовки ребенка, позволяет выбрать наиболее подходящие по времени секции, а также найти платные и бесплатные кружки.

Более подготовленных и увлеченных ребят можно записать на портале в школу искусств или спортивную секцию, в том числе по результатам отбора.

Для комфортного передвижения по городу родители могут на портале mos.ru оформить школьникам, студентам колледжей и вузов карту москвича. Она позволяет пользоваться льготным проездом в городском транспорте, записываться к врачу, бронировать и получать книги в библиотеках, в ряде магазинов дает возможность дополнительной скидки на товары и услуги, а также многое другое.

Еще несколько сервисов позволят родителям выпускников 9-х и 11-х классов записать детей на экзамены, перенести и даже изменить перечень сдаваемых предметов. Это напряженный и волнительный период и для школьников, и для их родителей. С помощью портала mos.ru можно оперативно получить услугу и сосредоточиться на подготовке к экзаменам. Например, здесь есть возможность подать заявление на участие в экзаменах, итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку для 9 классов. А если сроки записи на ГИА были пропущены по уважительной причине, доступен сервис, который позволит подать заявление на сдачу экзамена после завершения сроков. При необходимости и наличии уважительной причины можно изменить перечень сдаваемых предметов. Узнать о результатах сдачи экзаменов можно на портале mos.ru или в разделе «МЭШ» — «Портфолио учащегося».

Услуги и сервисы для школьников и их родителей также можно найти на портале mos.ru, выбрав в каталоге услуг раздел «Образование». Повышение доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта «Цифровое государственное управление».