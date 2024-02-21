Мобильным приложением «Почты России» ежемесячно пользуются более 7 млн человек

Более 10 млн человек скачали приложение «Почты России» на свои мобильные устройства, а более 7 млн пользуются им минимум раз в месяц. Об этом CNews сообщил представитель национального почтового оператора.

Цифровой сервис позволяет не только отследить отправления, но и получить ряд других услуг без посещения отделения: рассчитать сроки и стоимость для различных видов отправлений, отслеживать письма и посылки, получать уведомления, совершать платежи.

В 2023 г. разработчики «Почты» улучшили характеристики сервиса. CSI (Customer Satisfaction Index т.е. рейтинг лояльности пользователей) за 2023 г. подрос до 94,8%, а средний рейтинг удовлетворённости в агрегаторах приложений стал 4,8 против 4,7 в 2022 г.

Приложение регулярно проходит внешний и внутренний аудиты безопасности, пользователи на платформах Apple App Store и Google Play в отзывах отмечают скорость и удобство, а также функциональность приложения: «Отправка по номеру телефона – очень комфортная вещь», «Отличная функция, можно получить посылку за другого человека без написания письменной доверенности».

«У мобильного приложения «Почты» простой и интуитивно понятный интерфейс. Это делает взаимодействие с почтовыми услугами комфортным и эффективным. Нам важно не только удобство использования, но и качество услуг, поэтому Почта продолжит улучшать свои цифровые сервисы», — сказал заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Ильин.

Одна из востребованных опций в приложении – отправка электронных заказных писем. Ранее для отправки юридически значимых писем необходимо было посетить отделение «Почты». Теперь их можно отправить электронно: если получатель подключил «Госпочту», то он получит письмо в электронном виде, если нет – «Почта» распечатает и доставит корреспонденцию в бумажном виде.

В приложении «Почты» можно также оформить быструю доставку посылок из отделений на дом, получать email- и push-уведомления об изменения статусов отправлений и заранее оформлять посылки.

Приложение бесплатное, доступно на платформах Android и iOS.