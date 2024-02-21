Около 1500 дончан вышли на связь с «МегаФоном»

У абонентов в поселках Черевково и Стычновский Ростовской области появилась возможность пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 75 Мбит/с. Теперь сельчане, наравне с горожанами, могут работать и учиться удаленно, обмениваться новостями с друзьями и родными в соцсетях. «МегаФон» установил новое телеком-оборудование в этих поселениях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры запустили среднечастотные диапазоны сети LTE, которые эффективны для широкого распространения сигнала по всей территории. Благодаря проведенным работам, максимальная скорость мобильного интернета в Черевково достигает 75 Мбит/с, в Стычновском – 60 Мбит/с, что позволяет, например, всего за 30 секунд выгрузить учебники размером 250 МБ, которые необходимы одиннадцатикласснику для подготовки к ЕГЭ.

«Год к году потребление трафика в сельских поселениях выросло на 15%, как показывает исследование обезличенных данных абонентов. С каждым днем пользователи все больше делятся фото в мессенджерах, смотрят фильмы, слушают музыку. Чтобы их онлайн‑общение оставалось комфортным даже в часы пиковой нагрузки на сеть, только за последние два месяца мы построили и модернизировали оборудование в 17 районах региона, среди которых Азовский, Аксайский, Егорлыкский, Мясниковский, Неклиновский и Каменский», – сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Артем Филин.

Ежемесячно жители поселков, где впервые появилась связь оператора, потребляют 2,4 ТБ трафика. Такого объема информации хватит для скачивания семи тысяч фермерских игр-симуляторов на смартфон.

Расширение инфраструктуры также обеспечило абонентам комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили жители Черевково и Стычновского. Как показывает статистика «МегаФона», 53% звонков сельчане совершают в сетях четвертого поколения.

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«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.