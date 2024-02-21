Операционные системы семейства «Альт» доступны на облачной платформе RCloud by 3data

Две операционные системы от компании-разработчика «Базальт СПО» — «Альт Сервер» и «Альт СП Сервер» стали доступны пользователям облачной платформы RCloud by 3data. ОС можно развернуть прямо в облаке, без установки на серверах заказчика. «Альт Сервер» и «Альт СП Сервер» предназначены для создания, управления и расширения ИТ-инфраструктуры любого масштаба. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

С помощью ОС «Альт» на базе облачной инфраструктуры заказчики могут централизованно управлять корпоративными информационными ресурсами, координировать работу пользователей, создавать «облака» и виртуальные среды, а также получают возможность интеграции ИТ-инфраструктуры с российскими программными продуктами, оборудованием и их поддержкой. ОС «Альт СП Сервер» со встроенными программными средствами защиты сертифицирована ФСТЭК России (сертификат соответствия №3866).

«В облачной платформе RCloud by 3data ОС «Альт» доступны в виде преднастроенных шаблонов, благодаря чему виртуальные машины можно создавать нажатием одной кнопки», — сказала Евгения Крынина, и.о. коммерческого директора «Базальт СПО». Она добавила, что пользователям не придется тратить время на самостоятельное развертывание виртуальных машин. А преднастроенные шаблоны, оптимизированные для работы в облаке, позволяют экономно использовать облачные ресурсы и, тем самым, снизить финансовые расходы заказчика.

«RCloud by 3data продолжает расширять ассортимент клиентских сервисов и услуг. Благодаря партнерству с «Базальт СПО» и интеграции ОС «Альт» в перечень услуг облачного маркетплейса заказчики смогут в короткие сроки построить отказоустойчивую и безопасную ИТ-инфраструктуру с возможностью оперативного масштабирования для реализации различных бизнес-задачи компании», — сказал Валентин Соколов, ИТ-директор облачной платформы RCloud by 3data.

Заказчики уже получили возможность развернуть ОС «Альт» в облачном агрегаторе RCloud by 3data, используя его единую панель управления. Специалисты платформы оказывают круглосуточную техническую поддержку пользователям ОС.

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«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. Все разработчики «Базальт СПО» являются членами ALT Linux Team — международной команды разработчиков свободного программного обеспечения. В 2023 г. ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.