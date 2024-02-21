Россияне стали в два-три раза больше времени тратить на рабочие переписки в мессенджерах

33% офисных сотрудников признались, что на обсуждение вопросов в чатах уходит минимум четыре часа каждый день. Исследование провели аналитики «Контур.Толка», которые опросили более 1200 работающих россиян. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Опрошенные рассказали, что все чаще решают рабочие вопросы в мессенджерах. За последний год четверть респондентов (24%) стали общаться в чатах в два-три раза чаще, а каждый десятый (13%) теперь тратит на переписки с коллегами в пять раз больше времени. Хотя половина россиян (51%) уделяют общению столько же времени, сколько раньше. Еще 12% опрошенных отметили, что у них количество переписок сократилось.

При этом коммуникации в мессенджере занимают значительную часть рабочего дня. 22% респондентов отметили, что на переписки уходит один-три часа. А вот 33% опрошенных тратят на обсуждения в чатах половину всего рабочего дня и даже больше. При этом 22% переписываются всего 15 минут, 23% уделяют этому не больше часа.

Почти половина опрошенных (46%) ежедневно поддерживают до 10 контактов с коллегами и партнерами. 39% россиян приходится каждый день вести переписку с 11–30 собеседниками. Еще 15% россиян поддерживают контакты более чем с 30 людьми ежедневно.

Треть опрошенных (31%) отметили, что состоят всего в одном-двух групповых чатах, еще треть (29%) ежедневно ведут переписки в пяти чатах, 21% респондентов поддерживают общение более чем в шести рабочих чатах. Еще 19% вообще не используют групповые чаты для общения.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «43% опрошенных считают онлайн-встречи самым эффективным способом коммуникации, переписки в мессенджерах выбирают 22% респондентов, еще 17% — рабочую почту. Считаю, что каждый из этих каналов может использоваться в зависимости от задачи. При этом не менее важно, чтобы по итогам любого обсуждения сохранялись цифровые артефакты: итоги, резюме, протоколы, к которым можно вернуться и на которые можно сослаться. Если результата обсуждения нет, значит, коммуникация была неэффективной».

Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1271 респондента в феврале 2024 г. В опросе приняли участие собственники бизнеса, генеральные директора, руководители отделов и направлений, а также линейные сотрудники предприятий из крупных городов России с населением от 1 млн человек.

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