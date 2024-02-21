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«Ростелеком‎» представил аналитическую систему для фанатов Counter-Strike 2

Компания «‎Ростелеком» в сотрудничестве с исследователями Центра системного проектирования Сколтеха (входит в группу ВЭБ.РФ) выпустила продукт для игроков Counter-Strike 2 — рейтинговую систему Game-R. Она обрабатывает статистику матчей, а также открывает доступ к закрытой лиге с рейтингом и ценными призами.

Для создания системы разработчики использовали аналитику матчей профессиональных игроков и методов их игры. На основании полученных данных Game-R определяет рейтинг игрока по результатам сыгранных им матчей в режиме Premier. Система анализирует не только успехи и неудачи, но и множество других факторов: используемое противником оружия в дуэлях, применение гранат, уровень выживаемости, успех действий в одиночку и так далее.

Game-R предлагает не только расширенную аналитику, но и сравнение тактики пользователя с игроками уровня Pro. Кроме того, опция «‎Ростелекома» открывает доступ к лиге с розыгрышем виртуальных скинов и предметов — ножей, перчаток, оружия, сувениров.

«Наша опция интересна как тем, кто играет ради удовольствия, так и игрокам, которые стремятся развиваться и прокачивать свои скиллы. Задача Game-R — показать, что каждое действие в игре имеет свой вес и влияние на итоговый результат. Система на базе инновационных алгоритмов — незаменимый инструмент для всех игроков Counter-Strike 2», — сказал менеджер проектов в Центре системного проектирования в Сколтехе Антон Виноградов.

«“Ростелеком” продолжает развивать собственную экосистему игровых продуктов. На этот раз компания объединилась со стартапом Game-R, резидентом «Сколково» и проектом исследователей из Центра системного проектирования Сколтеха, и выпустила уникальную опцию для любителей популярной в России игры Counter-Strike 2. Мы стремимся предлагать нашим абонентам, играющим в компьютерные игры, все необходимое: от быстрого интернета до инновационных игровых сервисов. Аналогичного решения нет ни у одной крупной компании в России», — сказал директор по развитию продуктов массового сегмента «Ростелекома» Игорь Пилюгин.

Game-R уже доступна абонентам любых операторов.

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