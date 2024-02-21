Сайт Московского зоопарка стал удобнее для пользователей

Для удобства пользователей сайт Московского зоопарка модернизировали и дополнили новыми функциями. Благодаря им посетители смогут спланировать свой визит, а те, кто интересуется животным миром, — больше узнать об обитателях площадки, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«На главной странице расположили список экскурсий и экспозиций, афишу ближайших событий и график кормления обитателей. Эти опции помогут жителям и гостям города сделать посещение Московского зоопарка еще интереснее и познавательнее», — сказала Наталья Сергунина.

Изменился и дизайн сайта. Цветовую палитру сместили в сторону более светлых природных оттенков. Комфортную навигацию обеспечивают умный поиск и рубрикатор.

Знакомство с платформой начинается с информации об учреждении, его адресе и графике работы. Рядом представлены ссылки на филиалы — центр воспроизводства редких видов животных и зоопарк Деда Мороза в Великом Устюге.

Ниже находятся кнопки быстрого доступа. Одна из них ведет на страницу, посвященную природоохранной миссии зоопарка. Он участвует в программах по сохранению амурского тигра, дальневосточного леопарда, манула, сирийской чесночницы, зубра, овцебыка, дроф и журавлей Евразии и многих других.

В учреждении разрабатываются и применяются современные методы содержания и разведения животных, чтобы восстановить исчезающие виды.

Кроме того, на сайте можно найти разнообразные маршруты для прогулок по зоопарку, зарегистрироваться на лекцию или мастер-классы. Для специалистов предусмотрена библиотека с профессиональной литературой по уходу за разными представителями фауны.

В 2024 г. Московскому зоопарку исполняется 160 лет. Сейчас в нем живет больше 1,2 тыс. различных видов зверей, птиц, рептилий и рыб. За последние девять лет рождаемость животных увеличилась почти в два раза. Например, здесь появились на свет детеныши дальневосточных леопардов, амурских тигров, манулов, орангутанов и панда Катюша.