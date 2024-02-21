«Выберу.ру» запустил финансовый маркетплейс в Узбекистане

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» запустил платформу для Узбекистана. На ней будут доступны банковские и микрофинансовые продукты для физических лиц и бизнеса.

На версии маркетплейса для Узбекистана уже доступны основные финансовые услуги: вклады и дебетовые карты, кредитные карты, кредиты и займы, ипотека и автокредиты, а также кредиты для бизнеса и рассчетно-кассовое обслуживание. Всего в каталоге на данный момент более 20 банков и микрофинансовых организаций.

Сейчас на маркетплейсе доступно свыше четырехсот предложений: 33 кредита, 5 кредитных карт, 26 ипотечных продуктов, 125 дебетовых карт, 173 вклада, 35 автокредитов, 16 кредитов для бизнеса и 27 предложений по РКО.

«В 2022 г. мы решили расширить географию и выйти на рынок СНГ. Тогда мы запустили версию маркетплейса для Казахстана. Проект оказался востребованным, и мы решили продолжить выходить на рынки ближнего зарубежья, так как видим потребность населения в этом продукте. Банковский сектор Узбекистана переживает фазу активной цифровизации, при этом здесь большая доля русскоговорящего населения, заинтересованного в использовании удобных платформ для поиска финансовых услуг. Сейчас мы запустили наиболее востребованные услуги, в перспективе увеличение их спектра», — сказал Григорий Бурденко, генеральный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру».