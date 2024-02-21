«Яндекс Путешествия» помогут заселиться в отель большой компанией

«Яндекс Путешествия» добавили возможность бронировать жилье для компаний от трех до десяти человек. Достаточно выбрать город и указать, сколько людей участвует в поездке. Сервис предложит отели, готовые принять всю компанию, и покажет варианты расселения — останется лишь выбрать самый подходящий. Например, кому-то будет удобно разместиться вдесятером в пяти номерах, а кому-то хватит и трех. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Вводить данные всех гостей при бронировании необязательно — можно указать одно контактное лицо. Если в стоимость проживания включены завтраки, «Яндекс Путешествия» автоматически учтут их стоимость для всех гостей.

Опрос «Яндекс Путешествий» показал, что россияне часто путешествуют большими компаниями. Две трети участников (66%) рассказали, что ездили в новые места компанией до пяти человек, 16% путешествовали группами от 6 до 10 человек, а 9% — группами более 10 человек.

При поиске жилья во время групповых поездок большинство россиян (53%) пользуются онлайн-сервисами бронирования, 19% ориентируются на рекомендации друзей, а каждый десятый обращается к турагенту.

Чаще всего во время коллективных путешествия компанией пары селятся вместе (63%). 13% туристов размещаются по номерам в зависимости от бюджета, и еще столько же ориентируются только на собственный комфорт — делают так, как им хочется.

Четверть опрошенных отметили, что во время путешествий компанией им важно, чтобы у каждого было личное пространство. Около 40% ответили, что готовы жить в одной комнате только с близкими друзьями или членами семьи. На проживание с посторонними людьми согласны 16%, а еще 15% готовы пойти на такой шаг ради экономии, но им будет некомфортно.

В опросе «Яндекс Путешествий» участвовали 1277 граждан России старше 18 лет. Опрос проводился в январе 2024 г. во всех федеральных округах России.

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«Яндекс Путешествия» помогают планировать поездки по России и миру. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет. Сервис позволяет сравнить цены на разных площадках и выбрать самый выгодный вариант. Каждый месяц «Яндекс Путешествиями» пользуются более 20 млн человек.