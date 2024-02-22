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МТС: Нижний Новгород в тройке выгодных направлений для отдыха в февральские выходные

МТС совместно с сервисами бронирования «МТС Travel» и Bronevik.com, проанализировала, куда россияне поедут отдыхать на длинные выходные с 23 по 25 февраля. Нижний Новгород занял третье место в числе наиболее востребованных городов с бюджетным размещением.

Средний чек на отели и апартаменты по России год к году вырос на 9%. Среди десяти наиболее востребованных городов самым бюджетным оказался Смоленск – в среднем за проживание там путешественники платили 4 тыс. руб. в сутки. На втором месте по выгодности размещения Санкт-Петербургсредний чек в городе составляет 4,4 тыс. руб. в сутки. Тройку направлений с наиболее низким чеком замыкает Нижний Новгород – там он составляет 4,5 тыс. руб. в сутки.

При этом Нижний Новгород традиционно входит в топ-10 наиболее популярных (по количеству бронирований) направлений, занимая седьмую строчку рейтинга. В тройку лидеров по количеству бронирований туристического жилья на праздничные выходные, помимо Москвы, вошли Санкт-Петербург и Казань. Суммарно на эти три города приходится четверть от всех бронирований с 23 по 25 февраля, причем доля Москвы составляет 13%, Санкт-Петербурга – 8%, а в Казани сделано 3% от всех бронирований отелей и апартаментов по стране.

Топ городов по количеству бронирований отелей и апартаментов с 23 по 25 февраля 2024 г., доля от всех бронирований по России: Москва – 13%; Санкт-Петербург– 8%; Казань – 3%; Тула – 2%; Ярославль – 2%; Екатеринбург – 2%; Нижний Новгород – 1,5%; Калининград – 1,5%; Адлер – 1,5%; Сочи, Смоленск и Тверь – по 1%

Усилили свои позиции в рейтинге Тула (поднялась с шестой на четвертую строчку), Екатеринбург (с десятой на шестую). Калининград и Адлер, которые в прошлом году не входили в топ-10, занимают восьмую и девятую позиции.

Десятку лидеров замыкают Сочи, Смоленск и Тверь – там сделано равное количество бронирований (по 1% от всех по России с 23 по 25 февраля). В то время как Сочи подтверждает статус круглогодичного центра притяжения туристов, Тверь и Смоленск демонстрируют возрастающую популярность направлений для коротких, в том числе автомобильных, поездок.

В исследовании учитывались данные по 30 городам России с наибольшим числом бронирований. Были проанализированы количество и стоимость фактических бронирований системы Bronevik.com в разных каналах дистрибуции. Статистика по текущим ценам приведена на 20 февраля 2024 г.

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