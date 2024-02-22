МТС оцифровала главный деловой квартал в Советском районе Брянска

ПАО «МТС» обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом центральный деловой квартал в Советском районе Брянска. В результате установки дополнительного оборудования в зоне стабильного покрытия LTE с мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с оказались брянская таможня, офисы банков, коммерческих и государственных компаний. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной мобильный интернет и голосовая связь в новом качестве теперь доступны сотрудникам и посетителям Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России, офисов нескольких банков и коммерческих компаний, а также брянских управлений социального фонда, МВД, ГИБДД, ФНС, ряда образовательных центров. Все эти учреждения имеют широкую филиальную сеть в Брянской области и других регионах России, связь необходима сотрудникам для оперативной координации работы.

Новое качество связи также позволит посетителям государственных учреждений и коммерческих компаний в Брянске на высокой скорости пользоваться порталом госуслуг и клиентских приложений, чтобы подать необходимые заявления, направить пакет документов или оставить обратную связь в цифровом формате.

«Большинство брянцев сегодня пользуются государственными услугами в цифровом формате, онлайн-банком, маркетплейсами и разными цифровыми приложениями, без которых невозможно представить нашу жизнь. Для всего этого гарантия работы «цифры» - стабильный интернет. Так как нагрузка на сеть в главном деловом квартале Советского района Брянска постоянно растет, мы увеличили емкость и скорость сети МТС в этом районе», — сказал директор филиала МТС в Брянской области Максим Митькин.

Новое оборудование МТС имеет запас емкости и для строящегося рядом торгово-делового центра в районе транспортной развязки улиц Взлетной и Крахмалева в Советском районе. Он станет одним из крупнейших в Брянской области с ежедневной проходимостью в несколько тысяч человек.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.