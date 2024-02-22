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Пермяки могут сэкономить на связи до 30%

ПАО «МТС», цифровая экосистема, предложила своим новым пользователям абонементы на связь сроком до года. Жители Пермского края могут подключить тарифы «МТС Больше» или «МТС Супер» в любом розничном магазине МТС и получить скидку до 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На тарифах «МТС Больше» и «МТС Супер» абонемент доступен сроком на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет. Подключить абонемент в розничных магазинах МТС можно как отдельно, так и оформив его в рассрочку вместе с любым товаром.

«Мы постоянно обновляем линейку наших экосистемных продуктов и предложений. И, конечно, стараемся предлагать максимально выгодные условия для наших новых абонентов. Абонемент на связь — яркий тому пример. Выбирая комфортный для себя срок приобретения, клиент получает значительную скидку и вместе с тем не беспокоится об ежемесячном списании абонентской платы», — сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Стоимость абонементов в Пермском крае

«МТС Больше»: 3 месяца — 1,74 тыс. руб.; 6 месяцев — 3,13 тыс. руб.; 12 месяцев — 5,36 тыс. руб.

«МТС Супер»: 3 месяца — 2,12 тыс. руб.; 6 месяцев — 3,85 тыс. руб.; 12 месяцев — 6,62 тыс. руб.

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