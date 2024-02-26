Каждый десятый россиянин считает ретрит возможностью для путешествия

Сервис «Яндекс Путешествия» провел опрос среди россиян и выяснил, как те относятся к популярному виду досуга — ретритам, а главное, какие локации в России и за ее пределами считают наиболее подходящими. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

45% россиян хотели бы побывать на ретрите, причем 15% из них — в ближайшем будущем, показал опрос* сервиса «Яндекс Путешествия». Если оценивать популярность такого времяпрепровождения, то больше 20% респондентов хотя бы раз отправлялись на ретрит (причем, около 5% отметили, что это было более трех раз).

Для большинства (60%) россиян главную роль играет место проведения ретрита. Каждый десятый в ходе опроса признался, что поездка на ретрит это, в первую очередь, возможность для интересного путешествия. Почти половина (45%) опрошенных россиян хотели бы отправиться «поретритить» в другую страну. Почти 10% респондентов также убеждены, что место проведения ретрита обязательно должно быть максимально далеко от места жительства — в другом регионе или даже другой стране.

Лучше всего, по мнению россиян, проводить ретриты в природных зонах в районе гор, лесов и водоемов (42%) и тихих и уединенных местах, вдали от городской суеты (33%). 13% убеждены, что такие мероприятия должны проводиться только в специализированных ретрит-центрах, которые оборудованы для медитаций и йоги, 5% же считают, что лучший ретрит — тот, что в экзотической локации за пределами страны.

Самым популярным местом на территории России для ретрита, согласно результатам опроса, оказался Алтай. На втором месте по популярности — озеро Байкал, на третьем — Урал. Также подходящими для ретрита местами россиянам кажутся Карелия, Кавказ, Сочи, Крым и Татарстан. А вот что касается других стран, то самыми подходящими для ретритов россияне считают Таиланд, Турцию, Абхазию, Швейцарию, Индию и Хорватию.

Основной целью любого ретрита для 36% россиян становится возможность полного релакса. Для каждого пятого важно позаниматься в этот период йогой и помедитировать, 19% стараются так поправить свое здоровье. 13% ездят на ретриты ради обучения новым навыкам, а каждый десятый видит в ретрите возможность для интересного путешествия.

*Репрезентативный опрос проведен в январе 2024 г. среди 1250 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах России.

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