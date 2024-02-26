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Компании все реже предлагают персоналу работать на удаленке

Сотрудники на удаленке сейчас есть только в каждой третьей компании. В 2023 г. предприятий и организаций, где работали дистанционные сотрудники, было больше: 40% в марте и 37% в декабре. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие тысяча представителей компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Компании из регионов чуть чаще привлекают сотрудников на удаленку, чем работодатели из Москвы и Санкт-Петербурга (34, 31 и 29% соответственно). Впрочем, доля сотрудников на удаленке невелика: в семи из 10 компаний она составляет менее 10% от штатной численности. Чаще всего на дистанционной занятости оставляют программистов, бухгалтеров и специалистов по продажам.

Персонал, работающий дистанционно из-за рубежа, сегодня есть только в 4% компаний. Полгода назад в каждой одиннадцатой компании трудились удаленные сотрудники, проживающие за границей.

Место проведения опроса: Россия, все округа; населенных пунктов: 180; время проведения: 1—22 февраля 2024 г.; исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала; размер выборки: тысяча респондентов.

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