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Сбербанк рекомендует пользователям Android обновить «СберБанк Онлайн»

Работа устаревших версий у некоторых клиентов будет ограничена в ближайшие дни. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сбербанк советует пользователям Android-устройств обновить приложение «СберБанк Онлайн». Сделать это необходимо уже сейчас, потому что в ближайшие дни у клиентов с устаревшими версиями, которые запускались в течение 2022 г., работа приложения будет ограничена. Это версии приложения от 12.14 до 14.6.

Банк также рекомендует обновить приложения, установленные в 2023 г. — это версии от 14.7 до 14.9.

Узнать, какая версия приложения установлена на вашем устройстве, можно уже при входе в приложение — на экране ввода пароля внизу. Также эта информация доступна в разделе «Профиль» — «О приложении».

Обновить приложение можно всего за несколько минут любым удобным способом: в магазинах приложений RuStore (для устройств любых производителей), GetApps (для Xiaomi), AppGallery (Huawei) и Galaxy Store (Samsung) или на сайте банка.

Сбербанк постоянно говорит своим клиентам о необходимости обновлять «СберБанк Онлайн» сразу после появления новой версии. Это помогает приложению работать быстрее и стабильнее, а пользователям становятся доступны все новые функции и возможности. В 2024 г. банк выпустил уже три версии приложения «СберБанк Онлайн» для андроид-устройств, самой актуальной является версия 15.5, выпущенная 19 февраля.

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