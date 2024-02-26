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Смартфоны с поддержкой цифровых звонков есть у 84% пермяков

Доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в Пермском крае увеличилась до 55%. Вырос и ежедневный объем цифровых вызовов – всего за год показатель поднялся почти на 500 тысяч минут. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав голосовой трафик, проходящий через сеть 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технология VoLTE позволяет передавать голосовые звонки через сеть четвертого поколения одновременно с интернет-сессией. Дозвон происходит практически мгновенно, собеседника слышно четче, а звучание более естественное.

Устройства с возможностью совершать цифровые звонки уже имеют 84% абонентов оператора в Пермском крае. Среди владельцев таких телефонов мужчины встречаются на 25% чаще, чем женщины. Сельчане активнее других используют новые возможности – на этих территориях рост звонков через сеть LTE за год составил 58%. В городах объем цифровых звонков увеличился всего на 15%.

По динамике цифровых звонков в городах региона в первой пятерке оказались жители Кизела (+87%), Красновишерска (+61%), Чернушки (+56%), Осы (+43%) и Горнозаводска (+40%). В столице края количество цифровых вызовов за год увеличилось на 17%.

Среди сельских поселений наиболее продвинутыми стали жители населенных пунктов Ключи, Комсомольский, Мосино, Рябки, Сарс и Щучье Озеро – объем ежемесячных цифровых звонков здесь за двенадцать месяцев увеличился в 4-5 раз.

«За год в Пермском крае на 53% выросло число населенных пунктов, где жители могут пользоваться цифровыми звонками. Благодаря установке и модернизации базовых станций с поддержкой сети четвертого поколения современные телеком-сервисы стали доступны на территории более 90 сел и деревень. Жители и гости региона получили улучшенное качество звука при звонках в любом месте, где есть 4G-покрытие, а также возможность параллельно с разговором продолжать загрузку файлов в интернете», – сказал директор «МегаФона» в Пермском крае Павел Фомин.

Популярность цифровых звонков растет и благодаря большому ассортименту смартфонов, поддерживающих технологию. Наиболее востребованные модели у пермяков — Apple iPhone 11, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9C NFC, Samsung Galaxy A12, Huawei Honor 10 Lite.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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