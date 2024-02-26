В «Отелло» ( сервис бронирования от 2ГИС) появился «Календарь цен»

В «Отелло» (сервис бронирования от 2ГИС) появился «Календарь цен», который показывает стоимость бронирования по дням и месяцам в формате календаря. Теперь заранее можно посмотреть стоимость брони на сутки и запланировать отпуск на самое выгодное время. Эксперты «Отелло» проанализировали данные по ценам и определили менее затратные дни для путешествия. Оказалось, самые низкие цены отели предлагают в воскресенье, а самый выгодный для бронирования месяц — февраль. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Календарь цен — новая для российского рынка бронирования история, а «Отелло» — первый российский сервис бронирования, который запустил эту функцию. С ее помощью пользователь сможет посмотреть даты, в которые цены на бронирование отелей, аппартаментов, хостелов и других объектов размещения будут дешевле, и выбрать наиболее подходящие варианты. На календаре уровень цен отображается цветом — зеленым выделены дни, в которые забронировать отель будет дешевле, желтым — средний диапазон, а красным — самые востребованные и дорогие дни. Указана цена самой дешевой категории номера на одну ночь и одного взрослого.

Эксперты «Отелло» проанализировали динамику цен в отелях самых популярных направлений в сервисе по дням и месяцам и определили наиболее выгодные для бронирования дни, месяцы и даже отели. Так, выяснилось, что наиболее низкая цена для бронирования — в воскресенье любого месяца. А самый выгодный для путешествия месяц — чаще всего февраль. Но в некоторых регионах ситуация меняется в разное время года в зависимости от сезонности отдыха. Например, в Краснодарском крае или Санкт-Петербурге ожидаемо дороже обойдутся путешествия в летний период. А в Москву спрос держится на высоком уровне всегда, но оптимальные цены на бронь в столицу неожиданно летом — именно в это время года снижается бизнес-активность и командировочные поездки в столицу.

«Цены на бронирование могут отличаться в разные дни и в зависимости от типа отеля. Например, у отелей бизнес-направлений — т.е. те гостиницы, куда чаще приезжают командированные, снижаются цены на бронь в выходные. В такие отели выгодно будет приехать с пятницы по воскресенье. А вот в разгар рабочей недели (в среду и четверг), наоборот, наблюдаются самые высокие цены, — сказал руководитель проекта «Отелло» Сергей Вурим. — Тем, кто хочет отдохнуть в хорошем отеле максимально выгодно, можно заглянуть в календарь цен и выбрать самый подходящий вариант заселения»

Цены на бронирование, как правило, различаются и в зависимости от сезонности. Так, в летний период календарь цен будет показывать наиболее выгодные для бронирования дни, но цены будут отличаться от зимних. Поэтому многие отели предлагают специальные тарифы раннего бронирования. Например, чтобы выгодно купить номер в некоторых отелях Алтая, забронировать его лучше еще в феврале.

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«Отелло» — сервис бронирования отелей и гостиниц для путешествий по России от 2ГИС. В сервисе доступны более 20 тыс. объектов размещения: гостиницы, хостелы, гостевые дома, базы отдыха, капсульные отели, бутик-отели, апартаменты и другие объекты размещения в России. «Отелло» дает гарантию заселения, предоставляет чат-поддержку в реальном времени и помогает оперативно решить проблемы с заселением, изменением дат, сменой гостиниц или статусом оплаты. В «Отелло» можно прочитать более 1 млн отзывов реальных туристов. Сервис работает на сайте и в мобильных приложениях. Скачать «Отелло» можно в AppStore (для iOS), в Google Play и, например, AppGallery (для Android).